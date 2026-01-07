Poté co v sousední Venezuele proběhla americká operace, jste teď přímo v Bogotě. Donald Trump pohrozil vojenskou akcí i kolumbijskému prezidentovi Petrovi. Co se děje v ulicích?
Lidé jsou v euforii. Jsem obklopen tisíci venezuelských exulantů a musím říct, že jsou nadšení. Sledujeme konec vlády, která trvala pětadvacet let, což je pro ně naprosto monumentální změna. Většina Venezuelanů, která emigrovala do sousední země, svou zemi miluje a nikdy nechtěla odejít. K útěku je donutil až ekonomický kolaps či vyhoštění. Teď poprvé po letech cítí naději na demokratickou tranzici a možnost návratu domů.
Odvysílal jsem reportáže o nespokojenosti mezi vojáky a oni byli přesvědčení, že jsem v kontaktu s generály, kteří plánují převrat.