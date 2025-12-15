Letadlo u Venezuely se málem srazilo s vojenským letounem USA. Pilot zuří

Letadlo amerického letectva se ocitlo ve stejné výšce jako dopravní letoun a stroje od sebe byly vzdálené několik kilometrů, sdělil pilot JetBlue na nahrávce.
Pilot na nahrávce rovněž uvedl, že stroj letectva Spojených států neměl zapnutý transpondér. „Proletěli přímo v naší dráze letu. Je to skandální,“ řekl pilot s tím, že letoun letectva následně vletěl do venezuelského vzdušného prostoru.
Páteční incident se podle něj stal přibližně 64 kilometrů od pobřeží Venezuely. „Skoro jsme se tady nahoře srazili,“ dodal pilot.
Velitelství americké armády SOUTHCOM, které má na starost veškeré operace v Karibiku a Střední a Jižní Americe, v pondělí v prohlášení uvedlo, že o incidentu ví a záležitost posuzuje.
Spojené státy v posledních měsících posílily svou vojenskou přítomnost v Karibiku. U venezuelských břehů americká armáda zničila několik plavidel, které podle Washingtonu sloužily k přepravě drog.
Americké údery zabily nejméně 87 lidí, které Pentagon označil za narkoteroristy pašující drogy do USA, aniž by ale pro to předložil důkazy.
Americký prezident Donald Trump uvedl, že americká armáda by mohla brzy podniknout pozemní invazi do Venezuely. Venezuelská vláda viní USA ze snahy o změnu režimu ve Venezuele s cílem zmocnit se obrovských ropných zásob země.