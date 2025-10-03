Americké stíhačky se přiblížily břehům Venezuely. Podle Trumpa kvůli pašerákům

  6:34
Pět amerických stíhaček se ve čtvrtek přiblížilo k pobřeží Venezuely. Incident odsoudilo tamní ministerstvo zahraničí, podle nějž šlo o nepovolený průnik do oblasti pod vzdušnou kontrolou jihoamerického státu. Americká letadla tím narušila bezpečnost civilního a komerčního letectví v Karibiku. Venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino López to označil za hrozbu ze strany Spojených států.
Nicolás Maduro (1. září 2025)

Nicolás Maduro (1. září 2025) | foto: Reuters

Nicolás Maduro (1. září 2025)
Americký prezident Donald Trump, který se podle agentury AFP snaží právně ospravedlnit nedávné americké údery na lodě v Karibiku, mezitím označil drogové kartely za „nezákonné bojovníky“ a prohlásil, že Spojené státy se nyní nacházejí v „nikoli mezinárodním“ ozbrojeném konfliktu. Na to konto v oblasti v posledních týdnech americké vojenské námořnictvo výrazně posílilo svou přítomnost.

Venezuela „důrazně odmítá nezákonné vniknutí“ stíhacích letounů na vzdálenost „75 kilometrů od našeho pobřeží“, uvedla ministerstva obrany a zahraničních věcí ve společném prohlášení, z něhož citovala AFP. Prohlášení nicméně neuvádí, zda došlo přímo k narušení venezuelského vzdušného prostoru.

„Jsou to imperialistická bojová letadla, která se odvážila přiblížit k venezuelskému pobřeží,“ prohlásil Padrino o několik hodin dříve ve vysílání státní televize z letecké základny. Upřesnil, že informaci o letadlech nahlásila kontrolní věži civilní letecká společnost a zachytily je také systémy protivzdušné obrany. „Přítomnost těchto letadel v blízkosti našeho Karibského moře je vulgaritou, provokací a ohrožením národní bezpečnosti,“ dodal.

Napětí mezi Venezuelou a USA v poslední době roste. Spojené státy nechaly u venezuelských břehů rozmístit své bojové lodě, které mají podle Washingtonu zasahovat proti pašování drog. Prezident Donald Trump v září uvedl, že americké námořnictvo už zničilo tři plavidla, která podle něj patřila venezuelským pašerákům drog.

Venezuelské úřady v čele s autoritářským prezidentem Nicolásem Madurem tvrdí, že Spojené státy se připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu. Venezuela také odmítá kritiku od Spojených států, že dostatečně nebojuje proti pašování drog.

Americké úřady jsou naopak přesvědčené, že Venezuela je fakticky drogovým státem a že Maduro, jehož USA jako prezidenta neuznávají, je zapojen do pašování kokainu do Spojených států a do řízení drogových kartelů.

Americké ministerstvo spravedlnosti kvůli tomu na Madura vypsalo odměnu 50 milionů dolarů (přes jednu miliardu korun). Maduro pak na začátku tohoto týdne podepsal dekret, který mu umožňuje v případě americké agrese vyhlásit stav nouze.

Představitelé Pentagonu už ve středu informovali americký Kongres o novém označení drogových kartelů, sdělil ve čtvrtek zdroj agentuře AP pod podmínkou zachování anonymity. Zmíněný oběžník je podle AP překvapivé svým rozsahem a signalizuje možný nový moment v ochotě Trumpovy administrativy sáhnout při vedení války nad rámec norem prezidentských pravomocí.

Vyvolává také otázky, jak dalece hodlá Bílý dům využít své válečné pravomoci a zda Kongres využije vlastní pravomoci ke schválení - nebo zákazu - takových vojenských akcí, podotýká agentura.

„Prezident stanovil, že tyto kartely jsou nestátními ozbrojenými skupinami, označil je za teroristické organizace a rozhodl, že jejich akce představují ozbrojený útok proti Spojeným státům,“ uvádí se v oběžníku, z něhož cituje AP.

Představitelé Pentagonu nedokázali senátorům poskytnout konkrétní seznam označených teroristických organizací, které jsou v centru tohoto konfliktu, což podle zdroje AP část senátorů frustrovalo. Zákonodárci na Trumpa dlouhodobě naléhají, aby se obracel na Kongres a žádal jej o zmocnění k vedení podobných válečných operací.

