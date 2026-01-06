U prezidentského paláce v Caracasu létaly drony a ozývaly se výbuchy

Autor: ,
  5:34
Exploze a střelba byly podle svědků v pondělí večer slyšet u prezidentského paláce ve venezuelském hlavním městě Caracasu. Nad objektem se také objevily neidentifikovatelné bezpilotní letouny, proti dronům zasáhly bezpečnostní složky.
Delcy Rodriguezová po složení prezidentské přísahy. (5. ledna 2026)

Delcy Rodriguezová po složení prezidentské přísahy. (5. ledna 2026) | foto: Reuters

Viceprezidentka Venezuely Delcy Rodriguezová. (20. listopadu 2024)
Venezuelský prezident Nicolás Maduro, tehdejší předsedkyně Ústavodárného...
Americká policie převáží venezuelského vládce Nicoláse Madura k soudu v New...
Americká policie převáží venezuelského vládce Nicoláse Madura k soudu v New...
26 fotografií

O incidentu píše agentura AFP a web Infobae s odvoláním na svědky. Incident se stal dva dny poté, co autoritářského prezidenta Nicoláse Madura v sobotu unesly americké jednotky do Spojených států.

„Neznělo to tak silně, jako to, co se stalo předtím,“ popsal AFP jeden ze svědků žijících poblíž prezidentského paláce. Web dodal, že ministerstva byla preventivně evakuována a u paláce byla posílena ochrana.

Jsem zajatec, slušný člověk, prezident. Maduro mluvil víc, než soud chtěl slyšet

Narážel na sobotní vojenskou operaci USA, při níž americká armáda zaútočila na několik strategických cílů v Caracasu a okolí a zmocnila se Madura a jeho manželky Cilie Floresové. Podle listu The New York Times při tom zemřelo 40 lidí včetně civilistů.

Zpravodajský web Infobae zveřejnil několik videí, na nichž se ozývají výbuchy a jsou vidět prchající lidé.

Původ dronů podle médií není jasný, oficiální místa se k incidentu, který se stal okolo 20:00 místního času (1:00 SEČ) nevyjádřila. Americký prezident Donald Trump v pondělí v rozhovoru se stanicí NBC News prohlásil, že jeho země není ve válce s Venezuelou.

Sotva zveřejnili fotku Madura po zatčení, jeho teplákovka Nike se stala hitem sítí

Autoritářský vůdce Venezuely s chotí v pondělí poprvé stanuli před soudem v New Yorku, obvinění z podílu na obchodování s drogami odmítli. Prozatímní prezidentkou Venezuely se ve stejný den stala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová.

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Nejčtenější

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

„Žerou“ magnety na lednici elektřinu? K vysvětlení odborníků se přidal i Bosch

Lednička je pokryta fotografiemi a magnetkami z cest. U dětí jsou velmi...

Barevné magnetky, pohledy z dovolené nebo dětské kresby. Pro řadu domácností je lednice nástěnkou každodenního života. Spolu s tím se ale už roky šíří domněnka, že magnetky mohou spotřebiči škodit a...

6. ledna 2026

Dívka nalila spolužákovi do pití metanol, smrtící směsi se napily i učitelky

Data vytištěná na lahvích alkoholu. Na snímku rum (27. září 2012, Praha).

Smrtící metanol měl posloužil dívce z jižní Moravy jako nástroj pomsty za údajnou šikanu ze strany spolužáka. Z Polska jí ho obstaral bývalý přítel. Ve škole nalila smrtelnou dávku jedu do jeho...

6. ledna 2026

U prezidentského paláce v Caracasu létaly drony a ozývaly se výbuchy

Delcy Rodriguezová po složení prezidentské přísahy. (5. ledna 2026)

Exploze a střelba byly podle svědků v pondělí večer slyšet u prezidentského paláce ve venezuelském hlavním městě Caracasu. Nad objektem se také objevily neidentifikovatelné bezpilotní letouny, proti...

6. ledna 2026  5:34

Pozor na březen, duben a květen. Kdy se letos platí daně z příjmů či nemovitosti

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

6. ledna 2026

Cestujících ve vlacích i autobusech ubylo, levný benzin nahnal lidi do aut

Premium
Město Prostějov slavnostně otevřelo nový dopravní terminál v ulici Újezd, který...

Levnější nafta a benzin spolu se seškrtáním počtu denních spojů způsobily odliv lidí z veřejné dopravy k individuální automobilové. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy, které počty cestujících...

6. ledna 2026

Politici nekonali a Berlín sevřel mrazivý teror. Sabotáž přinesla dvojí varování

Premium
Záchranáři vyzvedávají obyvatele domova důchodců v Berlíně v Německu během...

Venkovní teplota klesá pod minus osm stupňů a v bytech či školách ve čtvrti Zehlendorf na jihozápadě Berlína se drží slabě nad nulou. Hustě sněží. Ulice jsou potemnělé, v oknech žádná světla. Sabotáž...

6. ledna 2026

Chovatelům skotu se dařilo. Zemědělci si podle odhadu polepšili o 68 procent

Krávy plemene Limousine.

Podnikatelský důchod, který je obdobou zisku v zemědělství, loni podle prvního odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) vzrostl meziročně o 68 procent na 21,2 miliardy korun. O zhruba 10 miliard...

6. ledna 2026

Každý pátý Čech má nemocné nohy. Jaké jsou hlavní příčiny deformace chodidel

Premium
Bez cvičení to nejde. Spoléhat se jen na ortopedické vložky nelze. Pravidelné...

Ploché nohy, vbočené palce, kotníky a další deformace trápí stále více Čechů. Problémy s chodidly začínají už u dětí, u dospělých často končí operací nebo bolestmi celého pohybového aparátu.

6. ledna 2026

Potřebuji pomoc, škrtí mě had, volal chovatel na tísňovou linku

ilustrační snímek

Hasiči v pondělí večer zachránili v Hroznětíně na Karlovarsku chovatele hadů, kterého škrtila krajta. Muž zavolal na tísňovou linku, že ho had škrtí. Hasičům, kteří na místo přijeli, se povedlo...

5. ledna 2026  21:58

Rodríguezová složila přísahu a stala se prozatímní prezidentkou Venezuely

Viceprezidentka Venezuely Delcy Rodriguezová. (20. listopadu 2024)

Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová se v pondělí po složení přísahy oficiálně stala prozatímní prezidentkou země, napsaly agentury. Do funkce se dostala poté, co v sobotu americké...

5. ledna 2026  20:17,  aktualizováno  21:41

Slovenský poslanec se vzdává mandátu, pod vlivem alkoholu srazil laň

Slovenský opoziční poslanec Martin Šmilňák

Slovenský opoziční poslanec Martin Šmilňák v pondělí na sociální síti oznámil, že se vzdá svého mandátu. Reagoval tak na dopravní nehodu z konce loňské roku, při které vyšlo najevo, že řídil pod...

5. ledna 2026  21:01

Nizozemsko ruší lety, nejezdí ani vlaky. Mráz komplikuje dopravu po celé Evropě

Dopravu v Amsterodamu komplikuje sníh, mráz a déšť. (5. ledna 20026)

Sníh, déšť a mrazivé teploty v pondělí způsobují dopravní chaos v řadě evropských zemí. Amsterodamské letiště Schiphol zrušilo téměř 500 letů, zastavila se železniční doprava v okolí nizozemského...

5. ledna 2026  20:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.