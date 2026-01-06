U prezidentského paláce v Caracasu létaly drony a ozývaly se výbuchy

O incidentu píše agentura AFP a web Infobae s odvoláním na svědky. Incident se stal dva dny poté, co autoritářského prezidenta Nicoláse Madura v sobotu unesly americké jednotky do Spojených států.
„Neznělo to tak silně, jako to, co se stalo předtím,“ popsal AFP jeden ze svědků žijících poblíž prezidentského paláce. Web dodal, že ministerstva byla preventivně evakuována a u paláce byla posílena ochrana.
Narážel na sobotní vojenskou operaci USA, při níž americká armáda zaútočila na několik strategických cílů v Caracasu a okolí a zmocnila se Madura a jeho manželky Cilie Floresové. Podle listu The New York Times při tom zemřelo 40 lidí včetně civilistů.
Zpravodajský web Infobae zveřejnil několik videí, na nichž se ozývají výbuchy a jsou vidět prchající lidé.
Původ dronů podle médií není jasný, oficiální místa se k incidentu, který se stal okolo 20:00 místního času (1:00 SEČ) nevyjádřila. Americký prezident Donald Trump v pondělí v rozhovoru se stanicí NBC News prohlásil, že jeho země není ve válce s Venezuelou.
Autoritářský vůdce Venezuely s chotí v pondělí poprvé stanuli před soudem v New Yorku, obvinění z podílu na obchodování s drogami odmítli. Prozatímní prezidentkou Venezuely se ve stejný den stala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová.