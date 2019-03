Návrat do středověku. Venezuela je bez elektřiny a zbídačení lidé rabují

Omezena je i letecká doprava, v Caracasu nejezdí metro a zastaveny jsou v řadě oblastí i dodávky vody. Parlament, který ovládá opozice, proto dnes chce na mimořádném zasedání vyhlásit v zemi stav nouze.

Na výpadky elektřiny je Venezuela zvyklá, ten nynější je ale bezprecedentní. Opozice z něj viní hospodářskou politiku socialistické vlády, která mimo jiné neinvestovala do energetické infrastruktury a miliony ze státního rozpočtu zpronevěřila.

Autoritářský prezident Nicolás Maduro už ve čtvrtek výpadek označil za „elektrickou válku“, kterou se ho snaží opozice spolu s USA svrhnout. Podle Madura provedl Washington kybernetický útok na hlavní hydroelektrárnu Simóna Bolívara, známou jako El Guri, která zásobuje elektřinou na 80 procent země.

Stejně jako v pátek zůstaly dnes uzavřeny v celé zemi školy a vláda vyhlásila pracovní volno. Podle nevládní organizace Provea je bez elektřiny asi třetina nemocnic, což podle Guaidóa a nevládních organizací vedlo už k nejméně dvěma desítkám úmrtí. Nevládní organizace Codevida už o víkendu informovala o 15 úmrtích lidí, kteří nedostali dialýzu. Opoziční média hovoří také o úmrtí novorozenců v důsledku výpadku energie. Vláda popírá, že by kvůli tomu někdo v nemocnicích zemřel.

Některé regiony, například státy Lara, Zulia či Mérida jsou bez elektřiny už přes 90 hodin. Právě také ze státu Zulia je hlášeno rabování obchodů, továrny na výrobu léků či pekárny. Rabování obchodů je hlášeno i z jiných částí země.

Od desíti k pěti

Také caracaské metro dnes oznámilo, že se stále nepodařilo obnovit jeho provoz a že zřídilo náhradní autobusovou dopravu. Omezeni jsou i cestující na mezinárodním letišti u Caracasu. Španělská společnost Iberia dnes například kvůli výpadkům energie zrušila let z Madridu do Caracasu. Panamské aerolinky Copa Airlines oznámily, že nebudou odbavovat zavazadla do nákladního prostoru a povolí jen zavazadla příruční.

V souvislosti s výpadkem energie, který ještě zhoršil už tak hlubokou ekonomickou krizi, oznámil v sobotu na demonstraci v Caracasu opoziční lídr Juan Guaidó, uznávaný šesti desítkami zemí za prezidenta Venezuely, že parlament je připraven aplikovat ústavní článek 187. Ten umožňuje mimo jiné vojenskou intervenci ze zahraničí a dává parlamentu řadu výkonných pravomocí.

Dav demonstrantů v sobotu Guaidóvo prohlášení nadšeně souhlas. „Intervenci, intervenci,“ volali lidé. Pro zahraniční intervenci se vyslovilo i několik opozičních lídrů, například María Corina Machadová či Antonio Ledezma, který žije v exilu ve Španělsku.