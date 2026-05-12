Mastriano v prohlášení uvedl, že je nominací od Trumpa poctěn. „Těším se, že budu v zahraničí zastupovat naši zemi, posilovat přátelství mezi našimi státy a prosazovat zájmy amerického lidu,“ citoval Mastriana list The Philadelphia Inquirer.
Mastriano v minulosti mimo jiné obhajoval Trumpova tvrzení o podvodech při prezidentských volbách z roku 2020, kdy nynější republikánskou hlavu státu porazil demokrat Joe Biden. Mastriano se také nacházel před Kapitolem, když 6. ledna 2021 vtrhl do sídla amerického Kongresu dav lidí.
V roce 2022 se Mastriano neúspěšně ucházel o úřad guvernéra Pensylvánie, porazil ho ale demokrat Josh Shapiro. Mastriano tehdy kampaň založil na nepodložených tvrzeních o ukradeném Trumpově volebním vítězství v roce 2020.
V minulosti Mastriano odkazoval také na hnutí QAnon, které zahrnuje širokou škálu různých spikleneckých teorií, jež vycházejí zejména z přesvědčení, že Washington dlouhodobě ovládá tajný spolek demokratických politiků, hollywoodských hvězd a dalších vlivných osob, které mimo jiné vyznávají satana a zneužívají děti.
Velvyslancem USA na Slovensku byl do letošního ledna americko-indický právník a diplomat Gautam Rana, který ve funkci sloužil od září 2022. Úřad nyní jako chargé d’affaires vede Heather Rogersová.