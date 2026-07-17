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„Arogance a facka lidem“. Velvyslance USA čekalo v Benátkách chladné přijetí

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  20:09
Do italských Benátek v pátek dorazil americký velvyslanec Spojených států v Itálii, miliardář Tilman Fertitta. Jeho návštěva se ale stala terčem kritiky. Připlul totiž se svou luxusní megajachtou, na níž má mimo jiné i dva bazény a dva heliporty. Fertitta tak pro mnohé Italy zosobňuje americký luxus, aroganci i militaristickou politiku americké vlády, která negativně ovlivňuje velkou část světa.

„Je arogantní myslet si, že si může dělat, co chce. Je to další facka lidem v Benátkách, kteří kvůli nárůstu cen způsobenému Trumpovou válkou mají co dělat, aby přežili do další výplaty,“ řekla Stella Morionová, organizátorka protestu.

Jachta „Boardwalk“ amerického velvyslance Tilmana Fertitty zakotvila v Benátkách. (17. července 2026)
Velvyslanec Spojených států v Itálii, Tilman Fertitta, připlul do Neapole na své luxusní megajachtě. (24. června 2026)
Jachta „Boardwalk“ amerického velvyslance Tilmana Fertitty zakotvila v Benátkách. (17. července 2026)
Demonstranti v Benátkách rozvinuli transparent proti příjezdu amerického velvyslance Tilmana Fertitty. (4. července 2026)
35 fotografií

Ten je podle ní namířen také proti mezinárodní politice amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho válce proti Íránu, která vyvolala prudký nárůst cen energií kvůli blokádě Hormuzského průlivu.

„Nehorázná arogance spojenců.“ Nezažil jsem Trumpa tak naštvaného, řekl senátor

Už 4. července, kdy Spojené státy slavily 250. výročí nezávislosti, rozvinuli demonstranti v Benátkách obří transparent dlouhý jako Fertittova 117metrová jachta. Na něj napsali: „Venezia non si USA - f.ck trump, f.ck Fertitta“.

První část je slovní hříčka s významem „Benátky se nevyužívají“ a druhá vyjadřuje vulgárně negativní postoj k americkému prezidentovi i velvyslanci.

Miliardář Fertitta, který mimo jiné vlastní i basketbalový tým Houston Rockets, pluje se svou superjachtou po 13 italských městech. Cestu nazval Pobřežní diplomatickou tour 250.

Jejím cílem je podle něj oslavit společnou americko-italskou historii a hospodářské a kulturní vztahy těchto dvou zemí. Navštívil už mimo jiné Sicílii, odkud pocházeli jeho předci.

Trump chce chránit před Meloniovou. Potřebuju zákaz přiblížení, napsal

Cesta amerického velvyslance do Benátek se uskutečňuje v době ochlazení vztahů mezi italskou premiérkou Giorgií Meloniovou a Donaldem Trumpem. Ten na šéfku italské vlády v posledních týdnech nevybíravě útočil na sociálních sítích.

Podle AP se italská premiérka neúčastnila ani nedávných oslav 250. výročí americké nezávislosti na velvyslanectví USA.

Meloniová byla přitom dříve považovaná za blízkého Trumpova politického spojence kvůli podobným názorům například na migraci.

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