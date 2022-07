„Trýznitel Německa“ a přímluvce Bandery končí. Kyjev stahuje velvyslance

„Bandera nebyl masovým vrahem Židů a Poláků,“ řekl Melnyk v rozhovoru s novinářem pro server Jung und Naiv. Antisemitismus Bandery a jím vedené Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN) jsou součástí ruského podání dějin, uvedl.

Příslušníci jeho organizace přitom měli v roce 1943 na svědomí vyhánění Poláku z dnešní západní Ukrajiny. Přesuny nepřežily tisíce lidí, jejich běsnění nebyli ušetřeni ani Židé či volyňští Češi. Podle výzkumu polských historiků pod jejich rukou zemřelo více než 60 tisíc Poláků a tři tisíce Ukrajinců.

A právě tato Melnykova vyjádření už byla příliš pro vedení diplomacie v Kyjevě. Podle zdrojů týdeníku Focus by měl své místo opustit na podzim a vrátit se zpět do hlavního města Ukrajiny.

„Pokud by Melnyk udělal Ukrajině více užitku než škody, zůstal by. Ale Andrij Melnyk přetáhl tětivu. To není názor, ale fakt. Pokud by tomu bylo jinak, ukrajinské ministerstvo zahraničí by se od vlastního velvyslance nedistancovalo,“ má jasno redaktor týdeníku. Představitelé ukrajinské diplomacie totiž v návaznosti na rozhovor sdělili, že jde o Melnykovy soukromé názory, nikoli postoj Kyjeva.

Prací ukrajinských velvyslanců je nyní pobízet vlády států, na jejichž území působí, k další materiální a finanční pomoci Ukrajině, která se brání ruské agresi. Prezident Volodymyr Zelenskyj již v minulosti několikrát pohrozil, že ti diplomati, kteří nebudou dostatečně aktivní a úspěšní v lobbování za ukrajinské zájmy, skončí ve svých vedoucích pozicích.

A pak je tady případ Melnyka, neskrývaného sympatizanta Bandery, kterému hned v den svého nástupu do funkce v roce 2015 nesl kytky k pomníku.

Nekousej ruku, která tě živí

Velvyslancovy výroky nenechaly chladnými ani polské představitele. Ministr zahraničí Zbigniew Rau na Twitteru napsal, že kvůli Melnykovým výrokům falšujícím historii mluvil s ukrajinským kolegou Dmytrem Kulebou. Kontroverzní vyjádření neunikla ani Izraeli. „Výroky ukrajinského velvyslance jsou zkreslováním historických skutečností, zlehčováním holokaustu a urážkou těch, které Bandera a jeho lidé zavraždili,“ uvedla izraelská ambasáda.

Doplnila, že Melnykovy výroky podkopávají statečný boj ukrajinského lidu za život podle demokratických hodnot a v míru.

Podle redaktora Focusu porušil velvyslanec staré lidové pravidlo. „Do ruky, která tě živí, se nemá kousat,“ napsal ve zprávě, v níž mimo jiné neopomenul, že se projevil jako neprofesionál. „Svým vyjádřením dostal kyjevskou vládu pod tlak, přitom úkolem velvyslance je snižovat mezinárodní napětí.“