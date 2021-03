Nález za miliony. Žena narazila na pláži na vzácné velrybí zvratky

Vzácný objev našla Siripon Niamrinová 23. února, když se procházela na pláži po bouřce. Kus vyplavené hmoty ležel jen nedaleko od jejího domu.

Když se Niamrinová na svůj nález detailněji zaměřila, všimla si, že smrdí rybinou. A tak ve víře, že by jí objev mohl přinést nějaké peníze, odtáhla šestikilový kus zvratků z pláže domů. Potom, co poprosila sousedy o pomoc, byla v naprostém šoku, když jí řekli, že to jsou velrybí zvratky, neboli ambra.

Hmota široká přes 30 centimetrů a dlouhá 60 centimetrů má hodnotu v přepočtu více než 5,6 milionů korun.



Nálezkyně teď čeká, až ambru prozkoumají experti a potvrdí, že se skutečně jedná o pravé velrybí zvratky. Ambra je vzácná ingredience využívaná v kosmetickém průmyslu. „Jestli to je vážně pravá ambra, tak až najdu kupce, budu moci pomoct místní komunitě,“ řekla Niamrinová. „Mám štěstí, že jsem našla takto velký kus. Doufám, že mi přinese peníze. Teď ho důkladně hlídám,“ dodala Niamrinová.



Nejdřív zápach, potom vůně

Ambry produkují vorvani, jimž tato slizovitá látka pomáhá při trávení velkých nebo ostrých předmětů. Tito obrovští kytovci potom sliz vyzvrací, ten ztuhne a plave na hladině oceánu. Ačkoliv pevný kus čerstvých velrybích zvratek odporně páchne, potom co vyschne, má sladkou a dlouhotrvající vůni. A právě to je vlastnost, díky které jsou ambry vzácnou a vyhledávanou látkou v parfémovém průmyslu.



V dubnu 2016 byla nalezena 1,5 kilogramu těžká ambra v severní Anglii v hrabství Lancashire. Nálezci ji prodali za více než 1,5 milionu korun. Později v listopadu stejného roku našli rybáři v Ománu ambru, která vážila dokonce 80 kilogramů. Tu prodali v přepočtu za 64 milionů korun.