Velryba Timmy se osvobodila, pak ale opět zůstala ležet. Více napoví další hodiny

Velryba uvázlá od března na mělčině na severu Německa se v pondělí ráno dokázala vyprostit a vyplula do zátoky, což bylo vidět na záběrech, které přenášela řada německých médií. Později se ale opět zastavila a zůstala ležet na místě opodál. V podvečer se o kousek posunula, dál ale nevyplula.
Mladý keporkak pojmenovaný Timmy se v pondělí ráno vyprostil díky zvýšené hladině Baltského moře a zřejmě i korytu, které v neděli vyhloubili členové iniciativy usilující o záchranu zvířete. Posléze ale hladina opět klesla.

K velrybě přitom vyrazily čluny, které ji měly doprovodit do Severního moře. Velryba ale zůstala ležet nedaleko místa, na kterém byla téměř tři týdny.

Velryba Timmy se sama vyprostila a plave zátokou, pomohla zvýšená hladina

Na vše dohlíží i ministr životního prostřední spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko Till Backhaus, který noc strávil na rybářské lodi, která na velrybu dohlíží. Ještě předtím uvedl, že spánek mu chybět nebude, protože od doby, co velryba v jeho spolkové zemi uvázla, se stejně pořádně nevyspal.

Podle odborníků je keporkak 12,35 metru dlouhý, 3,2 metru široký a 1,6 metru vysoký. Kvůli tomu, jak dlouho na mělčině ležel, je ale nyní také značně zesláblý a má zdravotní obtíže.

Běžně se keporkakové vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři. V noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a vyplout do hlubších vod. Krátce poté ale znovu uvázla, tentokrát nedaleko Wismaru. Díky zvýšení hladiny moře ale i napodruhé dokázala odplout. Potřetí keporkak uvázl 31. března na písčině u ostrova Poel nedaleko Wismaru. Na stejném místě tak ležel téměř tři týdny.

21. dubna 2026  6:37

Velryba Timmy se osvobodila, pak ale opět zůstala ležet. Více napoví další hodiny

Velryba Timmy se osvobodila, pak ale opět zůstala ležet (21. dubna 2026)

Velryba uvázlá od března na mělčině na severu Německa se v pondělí ráno dokázala vyprostit a vyplula do zátoky, což bylo vidět na záběrech, které přenášela řada německých médií. Později se ale opět...

