Mladý keporkak pojmenovaný Timmy se v pondělí ráno vyprostil díky zvýšené hladině Baltského moře a zřejmě i korytu, které v neděli vyhloubili členové iniciativy usilující o záchranu zvířete. Posléze ale hladina opět klesla.
K velrybě přitom vyrazily čluny, které ji měly doprovodit do Severního moře. Velryba ale zůstala ležet nedaleko místa, na kterém byla téměř tři týdny.
|
Velryba Timmy se sama vyprostila a plave zátokou, pomohla zvýšená hladina
Na vše dohlíží i ministr životního prostřední spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko Till Backhaus, který noc strávil na rybářské lodi, která na velrybu dohlíží. Ještě předtím uvedl, že spánek mu chybět nebude, protože od doby, co velryba v jeho spolkové zemi uvázla, se stejně pořádně nevyspal.
Podle odborníků je keporkak 12,35 metru dlouhý, 3,2 metru široký a 1,6 metru vysoký. Kvůli tomu, jak dlouho na mělčině ležel, je ale nyní také značně zesláblý a má zdravotní obtíže.
Běžně se keporkakové vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři. V noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a vyplout do hlubších vod. Krátce poté ale znovu uvázla, tentokrát nedaleko Wismaru. Díky zvýšení hladiny moře ale i napodruhé dokázala odplout. Potřetí keporkak uvázl 31. března na písčině u ostrova Poel nedaleko Wismaru. Na stejném místě tak ležel téměř tři týdny.