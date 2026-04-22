Timmy dál bojuje, přibývá ale nesouhlasů. Nechte ho už v klidu umřít, vzkazuje vědec

Záchrannou akci nepřetržitě sleduje řada německých médií. Zdravotní stav mladého zvířete, které je 12,35 metru dlouhé, 3,2 metru široké, 1,6 metru vysoké a váží zhruba 12 tun, není dobrý. Klesající hladina moře představuje velkou zátěž pro jeho tělo, neboť jej drtí jeho vlastní vnitřní orgány. Mírně stoupnout by hladina ve Wismarské zátoce mohla ve středu odpoledne, večer má ale zase klesnout.
Vyprostit Timmyho se nyní pokouší soukromá iniciativa financovaná chovatelkou koní Karin Walterovou-Mommertovou a zakladatelem řetězce s elektronikou Media-Markt Walterem Gunzem.
Podle odborníka na velryby a mořského biologa Fabiana Rittera by ale měli lidé už nechat velrybu v klidu zemřít. „Zdá se, že to lidé prostě nedokážou snést. Chtějí, aby se velrybě pomohlo,“ uvedl. „Ale myslím, že se tyto snahy nyní už míjí s blahem velryby,“ dodal. Veřejnost podle něj není zvyklá na pohled na umírající zvíře. „Divoká zvířata umírají všude na světě,“ řekl. S Timmym je nyní ale už podle něj spojeno příliš mnoho emocí.
Záchrannou akci kritizuje i německý spolek na ochranu zvířat, který podle webu televize ZDF varoval před snahami keporkaka za každou cenu zachránit, protože mu mohou způsobit další utrpení. Připomněl, že mnozí odborníci šance Timmyho na přežití odhadli jako minimální. „Ochrana zvířat neznamená prodlužovat život za každou cenu, ale vyhnout se nepotřebnému utrpení,“ uvedl.
Německý server Focus poznamenal, že má tým podle něj „prázdné sliby a mělké fráze“ a navíc nezvládá komunikaci s novináři.
Rozpory v týmu
Z informací německých médií vyplývá, že mezi členy soukromé iniciativy, která záchranu minulý týden po neúspěšných pokusech úřadů převzala, panují rozpory. Podle serveru t-online tým v pondělí opustila americká veterinářka Jenna Wallaceová, která navíc obvinila dva členy z toho, že jim jde jen o zviditelnění.
Narážela tím na spisovatele a viceprezidenta ekologické organizace „Mundo Azul“ Sergia Bambaréna a německého influencera Dannyho Hilseho, který si říká Danny „Firstclass“. „Velryba plavala volně, ale Bambarén a Hilse mi přímo před očima zmařili její první skutečnou šanci na svobodu,“ komentovala v rozhovoru pro web NDR pondělní záchrannou akci.
Oba muži podle ní ohrožují Timmyho záchranu. „Záchranáři bojují s těmi nejtvrdšími omezeními. A pak jsou v tomhle týmu dva naprosto směšní lidé, kteří tam v žádném případě nepatří,“ řekla. Ve svém prohlášení na Facebooku uvedla, že kvůli influencerově natáčení při záchranné akci Timmymu loď málem usekla ocasní ploutev.
Z týmu na chvíli odešla také tisková mluvčí Christiane Freifrauová. „Aktuální vývoj a dynamika na místě již neodpovídají základním hodnotám a standardům, za které osobně a jako tým stojíme“, napsala. Po několika hodinách se však vrátila, protože se podle ní nejasnosti uvnitř iniciativy vysvětlily.
Tým přišel i o hlavní veterinářku Janine Bahr-van Gemmertovou, která je podle t-online po nouzové operaci v kómatu. „Vykazovala příznaky oběhového selhání a známky cévní mozkové příhody,“ uvedla podle serveru Karin Walterová-Mommertová. „Museli ji urgentně operovat, stále není mimo nebezpečí, je v kómatu,“ dodala.
Bariéry z pytlů s pískem
V pondělí velryba dokázala vyplout z mělčiny, zhruba po dvou hodinách ale znovu uvázla na místě opodál. Úřady pokusy o její záchranu vzdaly, umožnily však zmíněné iniciativě soukromou záchrannou akci. V úterý vytvořili ochranáři kolem kytovce bariéru z pytlů, aby nesklouzával dál na mělčinu. Ve středu na místo opět přijel bagr, který se pokouší odstranit dostatek písku, aby mohl keporkak sám opět vyplout.
Běžně se keporkakové vyskytují v Atlantském oceánu. Timmy ale přinejmenším od začátku března plul v Baltském moři. V noci na 23. března poprvé uvázl na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku.
S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a vyplout do hlubších vod. Krátce poté ale velryba znovu uvázla, tentokrát nedaleko Wismaru. Díky zvýšení hladiny moře ale i napodruhé dokázala odplout. Potřetí keporkak uvázl 31. března na písčině u ostrova Poel nedaleko Wismaru. Na stejném místě pak ležel téměř tři týdny.
21. dubna 2026