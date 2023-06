Racci u Patagonie ohrožují velrybí mláďata, krvelačně do nich klovou

Do vod okolo poloostrova Valdés u pobřeží argentinské Patagonie každoročně připlouvají tisíce obrovitých velryb jižních. Ty se zde páří a přivádí na svět mláďata. V případě, že se za velrybami vydáte, může se vám však naskytnout pohled, ze kterého se převrací žaludek naruby, píše list The New York Times.