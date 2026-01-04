Levicoví extremisté v Berlíně způsobili masivní blackout

Autor: ,
  15:41
Rozsáhlý výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína mají podle tamních úřadů na svědomí levicoví extremisté. Jak uvedl starosta metropole Kai Wegner, po požáru kabelů ze sobotního rána zůstávají bez proudu stále desetitisíce domácností. Podle úřadů se pracuje na obnově dodávek i vyšetření útoku.
Výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína po požáru kabelů. Bez proudu...

Výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína po požáru kabelů. Bez proudu zůstaly desetitisíce domácností (3. ledna 2026) | foto: Reuters

Výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína po požáru kabelů. Bez proudu...
Výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína po požáru kabelů. Bez proudu...
Výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína po požáru kabelů. Bez proudu...
Výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína po požáru kabelů. Bez proudu...
10 fotografií

Požár kabelového mostu přes Teltowský kanál připravil v době mrazivého počasí o dodávky proudu 45 tisíc domácností a více než 2200 podniků. Následně bylo podle DPA zveřejněno prohlášení údajných pachatelů, jehož pravost nyní zkoumá německá tajná služba.

„Je nepřijatelné, aby extrémní levice opět útočila na naši elektrickou síť a ohrožovala tak lidské životy,“ řekl křesťanskodemokratický starosta Wegner.

Podle údajů provozovatele sítě, společnosti Stromnetz Berlin, jsou škody tak závažné a oprava tak složitá, že nouzová situace bude mimořádně dlouhá. Úplné obnovení dodávek patrně potrvá až do čtvrtka odpoledne, přičemž k dnešku bylo znovu připojeno 7000 domácností a 150 podniků.

Vzpomínky na Fukušimu blednou. Japonci mají s jadernou energií velké plány

Franziska Giffeyová, která v regionální vládě německého hlavního města zastává post senátorky pro ekonomiku, již v sobotu večer uvedla, že bylo poškozeno pět velmi silných vysokonapěťových kabelů. Útok byl podle ní promyšlený - silné zápalné zařízení bylo umístěno pod kabely tak, aby nadělalo co největší škody.

Vstoupit do diskuse (42 příspěvků)

Vánoce jsem poznal až v Československu, vzpomíná kubánský návrhář Osmany Laffita

Nejčtenější

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Saddáma zkopal a poplival. A pak se s dopadeným diktátorem triumfálně vyfotil

Irácko-americký překladatel Samir za dohledu příslušníků amerických speciálních...

To měl být on? Muž, který více než dvě dekády železnou rukou vládl Iráku? Teď se zkrvavený krčil u nohou amerického komanda a prosil o život... Příběh dopadení Saddáma Husajna přináší další díl...

Vrah služek by dnes oběti hledal na internetu, líčí autor dalšího Hanáckého pitavalu

Premium
Policisté dopadli Huga Schenka v lednu 1884 přímo v jeho posteli.

Z Čech pod Kosířem na Prostějovsku až na vídeňskou šibenici to dotáhl sériový vrah služek a sňatkový podvodník Hugo Schenk. Jeho osud je nyní součástí 27 často dramatických příběhů z dějin zločinu a...

4. ledna 2026

Na ministerstvech chybí matky. Stát flexibilitu nenabízí, říká expertka

Lucie Bášová (v tmavém) a Kristýna Cejnarová, zakladatelky firmy MUMDOO. (19....

Ve státní správě pracuje jen minimum lidí na zkrácený úvazek, matky na rodičovské prakticky vůbec. Podle Lucie Bášové, spoluzakladatelky platformy Mumdoo, která propojuje ženy hledající flexibilní...

4. ledna 2026  16:28

Maduro je v newyorské vazební věznici. Šťastný nový rok, přál spoutaný po příletu

Snímek z videa zveřejněného účtem Rapid Response 47 Bílého domu na platformě X,...

Venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro a jeho žena Cilia Floresová, které v noci na sobotu zajalo a odvezlo ze země americké komando, jsou ve vazební věznici v newyorské čtvrti Brooklyn....

3. ledna 2026  21:42,  aktualizováno  4. 1. 16:02

Kaskadérský kousek u České Třebové. Muž si lehl mezi koleje, rychlík mu neublížil

ilustrační snímek

Dvacetiletý muž v neděli odpoledne na Orlickoústecku nestihl uhnout ze železniční trati, když jel proti němu rychlík. Lehl si mezi koleje, vlak nad ním přejel a jemu se nic nestalo. Kvůli incidentu...

4. ledna 2026  15:55

Levicoví extremisté v Berlíně způsobili masivní blackout

Výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína po požáru kabelů. Bez proudu...

Rozsáhlý výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína mají podle tamních úřadů na svědomí levicoví extremisté. Jak uvedl starosta metropole Kai Wegner, po požáru kabelů ze sobotního rána zůstávají...

4. ledna 2026  15:41

Omlouvám se za Okamuru, píše učitel v petici. Podepsalo ji 30 tisíc lidí

Schůze organizačního výboru. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (13. listopadu 2025)

Učitel a starosta obce Semněvice Antonín Kolář napsal petici adresovanou ukrajinskému velvyslanci v Česku Vasylu Zvaryčovi, ve které se mu omlouvá za výroky předsedy Sněmovny Tomia Okamury. Podepsalo...

4. ledna 2026  15:38

Playboy milující luxus a Jacksona. Syna afrického vládce si předchází USA i Rusko

Syn diktátora Rovníkové Guiney Teodora Obianga Nguemy Mbasoga, viceprezident...

Syn diktátora Rovníkové Guineje Teodora Obianga Nguemy Mbasoga, viceprezident Teodoro Nguema Obiang Mangue, se má stát příštím vládcem země a udržet rodinnou dynastii u moci. Zatím je ale znám spíš...

4. ledna 2026  15:33

Obavy z putinizace USA. Trump naznačuje, že Venezuela může být začátek

Premium
Šéf CIA John Ratcliffe a prezident Donald Trump sledují americkou operaci ve...

Americký prezident Donald Trump naznačil, že vojenské údery proti Venezuele a zajetí jejího prezidenta Nicoláse Madura je scénář, který se může opakovat i v dalších zemích. Z jeho strany zaznívají...

4. ledna 2026  14:30,  aktualizováno  15:25

Francouzští farmáři oživují pěstování mandlí. A vzkřísili i tradiční cukrovinku

Zaměstnanec cukrářství Le Roy Rene připravuje z mandlí tradiční cukrovinky...

Francouzi se vracejí k pěstování mandlí. Farmáři v Provence obnovují sady a dodávají lokální mandle cukrářům, kteří z nich vyrábějí tradiční francouzské cukrovinky calissons, poprvé uvedené na stůl...

4. ledna 2026

V Crans-Montaně se konala mše za zemřelé. Policie identifikovala další oběti požáru

Památník před barem „Le Constellation“ po požáru během silvestrovské oslavy v...

V neděli se ve švýcarské Crans-Montaně konala vzpomínková mše za čtyři desítky lidí, kteří zemřeli při tragickém požáru. Ten vznikl během oslav nového roku v místním baru, oheň zřejmě způsobily...

4. ledna 2026  13:04,  aktualizováno  14:32

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

Policie vyšetřuje vraždu ženy na Strakonicku

Policejní zátah se zaměřením na legálnost pobytu cizinců v jedné z ostravských...

Jihočeská policie vyšetřuje vraždu ženy středního věku na Strakonicku. Nikomu dalšímu nebezpečí nehrozí, uvedla na sociální síti X. Případem se nadále zabývá policie.

3. ledna 2026  16:57,  aktualizováno  4. 1. 14:28

Premiér navrhne Turka na ministra životního prostředí, oznámil Havlíček

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem...

Premiér Andrej Babiš podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka navrhne prezidentovi Filipa Turka do čela ministerstva životního prostředí. V tuto chvíli to platí, řekl v České televizi Havlíček....

4. ledna 2026  13:40,  aktualizováno  14:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.