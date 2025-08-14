Netanjahu v úterním rozhovoru se stanicí i24News uvedl, že velmi souzní s vizí Velkého Izraele. Velký Izrael je biblický termín používaný v izraelské politice k označení rozšíření izraelského území o okupovaný Západní břeh Jordánu, Pásmo Gazy, okupované Golanské výšiny v Sýrii, egyptský Sinajský poloostrov a v některých výkladech části Jordánska.
Termín Velký Izrael byl rovněž používán po šestidenní válce v červnu 1967 k označení Izraele a oblastí, které začal okupovat – východního Jeruzaléma, Západního břehu, Pásma Gazy, Sinajského poloostrova a Golanských výšin.
|
Izrael neumožní vznik Státu Palestina. Byla by to sebevražda, tvrdí
Portál The Times of Israel (ToI) v této souvislosti připomíná, že označení Velký Izrael využívají někteří krajně pravicové izraelští politici, když hovoří o záměru anektovat a získat kontrolu nad zmíněnými územími.
Slovní spojení rovněž užívali raní sionističtí vůdci, jako byl Vladimír Žabotinský, předchůdce Netanjahuovy strany Likud, k označení současného Izraele, Pásma Gazy a Západního břehu Jordánu a současného Jordánska.
|
Krize v Gaze je mimo představy, píše dvacítka západních zemí Izraeli. Češi chybí
Novinář Šaron Gal, jenž byl krátce pravicovým členem Knesetu, Netanjahuovi během úterního rozhovoru daroval amulet, o kterém uvedl, že znázorňuje „mapu země zaslíbené“. Gal zažertoval, že nechce premiéra dále zaplétat do obvinění, podle kterých Netanjahu přijímal jako dary šperky a luxusní zboží pro sebe a svoji manželku od podnikatelů. Podle ToI novinář amulety z poměrně maximalistickou vizí Velkého Izraele také začal prodávat.
Saúdská Arábie, Katar, Jordánsko a LAS vydaly prohlášení odsuzující Netanjahuovy komentáře. Jordánská diplomacie to označila za „nebezpečnou a provokativní eskalaci“, která povede k dalšímu násilí. Egypt uvedl, že výrok vyvolává nestabilitu a je odmítnutím snahy docílit míru na Blízkém východě. Podle Kataru premiérova slova také „pohánějí krize a konflikty“. Saúdská Arábie v prohlášení odsoudila rozšiřování izraelských osad na okupovaných územích a „expanzionistické vize“. Podle LAS jde o „zjevné porušení svrchovanosti arabských států a pokus podrývat bezpečnost a stabilitu v regionu“.