Kdo je proti vojenské operaci, ten zmizel z plakátů, přiznal šéf slavného divadla

Urin to řekl v rozhovoru s ruským deníkem Rossijskaja gazeta. A dodal právě, že když se někteří tvůrci představení jednoznačně vyslovili proti speciální vojenské operaci, jak je v Rusku oficiálně nazývána válka proti Ukrajině, byla jejich jména vypuštěna z plakátů.

Urin dodal, že Velké divadlo bylo pod zvýšeným dohledem a muselo občas zrušit představení kvůli nesouhlasným reakcím veřejnosti, včetně kritických dopisů a prohlášení.

Vladimir Urin, ředitel moskevského Velkého divadla (Bolšoj těatr).

„Divadlo i ministerstvo kultury velmi dobře chápou, co vyvolává velmi vážné negativní reakce. To byl také důvod vyřazení některých představení z repertoáru,“ uvedl Urin. Zmínil také vypršení platnosti licencí na některá představení, kvůli čemuž musely být některé kusy staženy.

Urin připustil, že západní divadelní hvězdy stále více váhají, pokud jde o spolupráci s Velkým divadlem. „Než se změnila společensko-politická situace, byli jsme zvyklí, že do Velkého divadla jezdila téměř polovina světa,“ řekl.

„Měli jsme mnoho hostujících sólistů a významných společných produkcí, což je do značné míry podstatou hudebního umění. Ale dnes jsou to jen ojedinělé případy, kdy se naši západní kolegové dohodnou na spolupráci s divadlem.“ A i těch několik málo žádá, „aby se jejich jména do poslední chvíle nezveřejňovala“, dodal Urin.

Cenzura od roku 2022

Cenzura moskevského Velkého divadla začala být zjevná na jaře 2022, kdy z propagačních plakátů zmizelo jméno režiséra Kirilla Serebrennikova, otevřeného kritika války na Ukrajině. Následně byly zrušeny inscenace režírované Serebrennikovem, například balet „Nurejev“ a opera „Don Pasquale“.

Později divadlo obnovilo balet „Hrdina naší doby“, aniž u něj uvedlo Serebrennikovovo jméno, ale balet byl nakonec v březnu 2023 bez vysvětlení stažen z repertoáru.

V cenzurování tvůrců, kteří se staví proti válce, není Velké divadlo osamocené; i jiná ruská divadla odstraňují jména opozičních umělců ze svých propagačních materiálů. Před Urinovým rozhovorem s listem Rossijskaja gazeta se však vedení divadel zdráhalo otevřeně tyto kroky připsat na vrub politickým názorům tvůrců.