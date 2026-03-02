Připravujeme podrobnosti...
Velká vlna útoků ve válce s Íránem teprve přijde, varoval Trump
„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal
Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...
Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou
Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...
Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity
Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...
Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka
Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...
Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu
Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...
ONLINE: Stovky izraelských letadel udeřily v Libanonu a Íránu, ten útoky vrací
Stovky izraelských letadel v pondělí zaútočily na cíle v Libanonu a v Íránu současně. Jižní předměstí Bejrútu se stalo znovu terčem bombardování, přičemž izraelská armáda ohlásila zabití šéfa...
Macinka svolal tiskovou konferenci ohledně repatriačních letů
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) svolal tiskovou konferenci ohledně repatriačních letů. Česko vyslalo armádní letadla do Egypta a do Jordánska. Po americko-izraelských útocích na...
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že teprve přijde „velká vlna“ útoků ve válce s Íránem, kterou spustily americké a izraelské zahájené údery v sobotu. V rozhovoru s televizí CNN prezident...
Francie navyšuje počet jaderných hlavic. Musíme zpřísnit doktrínu, říká Macron
Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že nařídil navýšit počet francouzských jaderných zbraní. O přesném množství hlavic Francie podle něj nebude informovat. Macron v projevu k francouzské...
„Za smrt muže při rituálech nemůžeme.“ Šest členů kutnohorské sekty odmítá vinu
Šest bývalých členů takzvané kutnohorské sekty v pondělí u středočeského krajského soudu uvedlo, že se necítí být vinni z úmrtí muže při lesních rituálech u hradu Český Šternberk na Benešovsku. Čtyři...
Instagram spustí varování pro rodiče. Dozví se o sebevražedných sklonech dětí
Sociální síť Instagram zavede upozornění pro rodiče, jejichž děti opakovaně vyhledávají výrazy spojené se sebevraždou či sebepoškozováním. Nové opatření přichází v době, kdy Meta Platforms, tedy...
Klíčový element úspěchu. Izrael při útoku nasadil rakety imitující ty íránské
Izrael při útoku na Írán dosáhl významného úspěchu při ničení tamních cílů mimo jiné díky raketě, která původně vznikla při testování izraelské obrany jako imitace íránských střel. Střelu Black...
V únoru jsme osvobodili větší území, než Rusové dobyli, tvrdí Syrskyj
Ukrajinské formace za únor osvobodily více území, než Rusko dokázalo dobýt, uvedl v pondělí hlavní velitel ukrajinských sil Oleksandr Syrskyj. Během zimy také Rusko přišlo o více vojáků, než kolik...
Policie odložila část kauzy s bitcoiny, týká se vrácení techniky Jiřikovskému
Policie odložila část prověřování v kauze související s darováním bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, a to v části týkající se okolností vrácení počítačové techniky obviněnému Tomáši Jiřikovskému...
Policie obvinila muže s mačetou zadrženého u školy. Podezírá ho i z dalšího činu
Policisté rozplétají příběh muže s mačetou, kterého zadrželi ve čtvrtek nedaleko základní školy v Nezvěsticích na Plzeňsku. Muže již obvinili z výtržnictví a také ho podezírají z nebezpečného...
„Toto není Irák.“ Útoky na Írán nepovedou k nekonečné válce, ujišťuje Hegseth
Útoky na Írán nepovedou k nekonečné válce, prohlásil v pondělí americký ministr obrany Pete Hegseth. Cílem nynějších útoků je podle něj zničit íránské rakety, námořnictvo a bezpečnostní...
Zabetonovaná mrtvola a další případy. Kriminalista přednáší o objasňování vražd
Stát před lidmi a mluvit o případech, které řešila karlovarská mordparta, takové ambice kriminalista Rudolf Flaška nikdy neměl. Přesto se vedoucí odboru obecné kriminality Krajského ředitelství...