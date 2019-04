Policie ignorovala ženiny prosby o pomoc, její přítel ji nakonec zavraždil

Když si Griceová stěžovala na obtěžování ze strany bývalého přítele, sussexská policie Laneovi nařídila, aby se k dívce nepřibližoval. On však ve stalkingu pokračoval. Součástí dívčina života se kromě neustálého špehování staly také obtěžující telefonáty. Bývalý přítel volal i sedmkrát denně.



Gricová opakovaně žádala o pomoc, policisté jí však vystavili pokutu kvůli tomu, že plýtvá jejich časem. Žárlivý Lane nakonec nedokázal snést pomyšlení, že s dívkou nemůže být a v srpnu 2016 se vloupal do jejího domu, kde jí v ložnici podřízl hrdlo. Poté zapálil pokoj a odešel.

This is tragic — “Shana Grice, 19, was fined for wasting police time after reporting Michael Lane, her former boyfriend, five times in six months. In August 2016 he slit her throat” #reportingstalkinghttps://t.co/Z4spwG1mZn