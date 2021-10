Drogy v pití či v injekci. Britky se bojí zneužití v klubech, chtějí šacování

Britská ministryně vnitra Priti Patelová žádá policii, aby jí urychleně informovala o vyšetřování případů žen, které se na sociálních sítích svěřily, že jim někdo dal drogy do pití nebo jim do nohy bodl injekci s narkotiky. Kvůli příspěvkům vznikla kampaň, která apeluje, aby lidé jeden den v týdnu bojkotovali noční kluby, napsal list The Guardian.