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U letecké základny v Anglii zadrželi pět Britů, Írán popírá jakýkoliv podíl

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  16:42
Britská policie vyšetřuje incident u vojenské základny Fairford. (28. září 2026)

Britská policie vyšetřuje incident u vojenské základny Fairford. (28. září 2026) | foto: Reuters

Vojenská základna Fairford ve Velké Británii (28. září 2026)
Britská policie vyšetřuje incident u vojenské základny Fairford. (28. září 2026)
Vojenská základna Fairford ve Velké Británii (28. září 2026)
Britská policie vyšetřuje incident u vojenské základny Fairford. (28. září 2026)
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Všech pět podezřelých, kteří byli v neděli zadrženi u západoanglické základny RAF Fairford využívané americkým letectvem, jsou britští občané. Íránské velvyslanectví v Londýně „kategoricky“ odmítlo spekulace, že by s nimi měl Teherán cokoliv společného.

Britské úřady v pondělí nadále zadržovaly pětici zatčených mužů a zkoumaly podezřelé výbušniny nalezené poblíž letecké základny provozované Spojenými státy, zatímco protiterorističtí vyšetřovatelé zjišťovali, zda se díky těmto zatčením podařilo zmařit útok napojený na Írán.

U základny, odkud vzlétaly americké bombardéry k zásahům proti Teheránu, byly v neděli spatřeny tři podezřelé dodávky, které prohledali armádní pyrotechnici s pomocí robota. V souvislosti s tím byli evakuováni obyvatelé 85 domů ve vesnici Whelford poblíž základny.

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Pětice mužů ve věku 23 až 25 let byla v neděli ráno zadržena kvůli podezření z trestných činů souvisejících s výbušninami a později zatčena i pro podezření z přípravy teroristického útoku. Ve vazbě mohou zůstat až čtrnáct dní, než proti nim musí být vzneseno obvinění, nebo musí být propuštěni na svobodu.

Britští vyšetřovatelé prověřují možnou spojitost s Íránem, Ruskem či nestátními radikálními skupinami. Základna RAF Fairford se v minulosti rovněž stala terčem protestů protiválečných aktivistů.

Zdroj obeznámený s vyšetřováním podle agentury Reuters uvedl, že za nejpravděpodobnější se považuje motiv spojený s Íránem. Íránské revoluční gardy dotyčnou základnu označily za legitimní cíl.

Írán jakoukoliv takovou spojitost popřel. Jeho velvyslanectví v Londýně v pondělí uvedlo, že „kategoricky odmítá a důrazně odsuzuje nedávné nepodložené a zlomyslné spekulace“ týkající se tohoto incidentu. Takové spekulace prý pouze „živí propagandu šířící íránofobii“ v Británii.

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Americký prezident Donald Trump uvedl, že podezřelí byli zadrženi na základě spolupráce mezi USA a Británií a že byli už nějakou dobu „pod dohledem“. Policie však sdělila, že k zatčení vedlo noční hlášení o „podezřelých vozidlech“ v blízkosti základny.

Policie sdělila, že po ohledání místa činu rozvinula několik nových vyšetřovacích verzí a snaží se objasnit motiv počínání podezřelých.

Zatýkání se odehrálo v době zvýšeného napětí. Britské zpravodajské služby uvádějí, že Rusko i Írán využívají k páchání trestných činů na britském území prostředníky.

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