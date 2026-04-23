Pokud byste chtěli začít psát hypotetické dějiny rozpadu Británie, můžete začít třeba na Ynys Môn. Kde jinde než na největším ostrově Walesu, kde se pyšní vládci království Gwynedd řezali s irskými piráty, vikingskými nájezdníky a nakonec i invazními hordami Eduarda I.
Kolikrát tu obilí nasáklo krví, kolikrát se pontonové mosty okupantů v plamenech zřítily do Menaiského průlivu, kolikrát Eduardův hrad Beaumaris oblehla povstalecká vojska Madoga ap Llywelyna a Owaina Glyndŵra...
Nic naplat, ostrov zelených pastvin a borových lesů a nakonec i celý Wales ovládli angláni.
Ale nyní, po bezmála sedmi stech padesáti letech, zasvitla jiskřička naděje. Právě z volebního obvodu Ynys Môn (čili Anglesey), povstal Rhun ap Iorwerth, mladý a energický vůdce nacionalistické strany Plaid Cymru.
Bude to seismická změna... Tři ze čtyř národů Spojeného království povedou nacionalisté. Status quo už není udržitelný.