Na její přínos nesmíme zapomenout. Britové mají výbor pro uctění Alžběty II.

„Bude to jedinečná výzva pokusit se zachytit pro budoucí generace mimořádný přínos Jejího Veličenstva pro život našeho národa,“ řekl Robin Janvrin, který působil jako osobní tajemník Alžběty II. a v Buckinghamském paláci pracoval dvacet let.

Výbor vypracuje návrhy, které pak předloží současnému králi Karlovi III. a britskému premiérovi. Podněty výboru může zasílat i veřejnost. Plány mají být představeny v roce 2026, kdy si Británie připomene 100 let od narození Alžběty II.

Tato nejdéle vládnoucí britská panovnice zemřela 8. září na skotském zámku Balmoral. Na trůn po boku manžela Philipa usedla v pouhých 27 letech a svůj život zasvětila službě monarchii, ve které byla nesmírně populární.

Panovala dlouhých sedm desítek let a v Evropě překonal její délku vlády pouze francouzský král Ludvík XIV., který vládl od svých čtyř let až do své smrti, tedy víc jak 72 let. Alžběta za dobu svého vládnutí zažila například 15 premiérů a sedm papežů.

Pro mnoho Britů byla Alžběta II. symbolem stability země. Na trůnu ji po smrti vystřídal její nejstarší syn Karel, kterého jako nového krále Karla III. korunovali ve Westminsterském opatství letos 6. května. Společně s Karlem III. byla korunována i jeho manželka Camilla, která se tak stala královnou Camillou.

6. května 2023