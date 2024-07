Nuzné dětství, v šestnácti otěhotněla. Příběh nové britské vicepremiérky zaujal

Kromě postu vicepremiérky Raynerová nově zastává také funkci ministryně pro bydlení. Americký deník The New York Times ji označil za jednu z největších posil labouristů. Podle politologů totiž apeluje na část veřejnosti, se kterou by jinak mohl nový premiér Keir Starmer jen těžko navázat kontakt.

„Dokáže oslovit široké spektrum voličů včetně voličů z dělnické třídy, kteří by se se Starmerem nemuseli ztotožnit,“ uvedla lektorka moderních dějin Lise Butlerová z vysoké školy City, University of London. „Myslím, že její pohlaví je důležité. Je přitažlivá. Mluví jasně a někdy velmi upřímně,“ dodala.

Právě k pracujícím lidem má Raynerová blízký vztah, na rozdíl od nespočtu vrcholných britských politiků, kteří často pocházejí ze stejných soukromých škol a univerzit. „Angie“, jak jí mnozí říkají, se jako dítě musela starat o matku, která trpěla bipolární poruchou.

„Když jsem byla malá, neměli jsme knihy, protože moje matka neuměla číst ani psát,“ řekla v rozhovoru pro Financial Times.

„Nenechala jsem si nic líbit.“

Ze školy odešla poté, co v 16 letech otěhotněla. Po porodu docházela na vysokou školu, kde studovala britský znakový jazyk a sociální péči. Později se starala o seniory a stala se zástupkyní odborů na svém pracovišti. „Byla jsem upovídaná a nenechala jsem si od vedení nic líbit,“ uvedla Raynerová.

Odborové hnutí ji dovedlo až k politice, přidala se k labouristům a v roce 2015 byla zvolena do parlamentu jako první žena ve svém volebním obvodu. Tehdejší předseda strany Jeremy Corbyn ji jen rok po zvolení jmenoval stínovou ministryní pro důchody.

V roce 2020 se stala místopředsedkyní Labouristické strany. Funkci ztratila po špatných výsledcích ve volbách. Podle serveru Sky News ale odrazila snahu Keira Starmera o odvolání z dalších funkcí a získala nově vytvořenou pozici stínové ministryně pro budoucnost práce.

Raynerová je často spojována s levicovějším křídlem labouristů. „Velmi pečlivě propojila různé části strany,“ řekla Butlerová. „Myslím, že je vzácným příkladem někoho, kdo se dokázal prosadit jak v Corbynově, tak ve Starmerově vedení,“ doplnila.

Sama sebe označuje za socialistku, ale ne za corbynistku. Kompromisy, ke kterým došla s kolegy ve stínové vládě, obhajovala tím, že nenechá své zásady blokovat labouristy ve volbách. V rozhovoru pro Sky News řekla, že „nejde o to, aby se zbavila svých zásad“.

„Když jsem byla dítě, které dostávalo školní stravu zdarma, zásady mi najíst nedaly. Byl to program bezplatného školního stravování, který zavedli labouristé,“ vysvětlila.

Kritika i sexismus

Vzestup v politické kariéře pro Raynerovou znamenal také zvýšenou pozornost bulváru a politických oponentů. Podle profesorky politiky a genderu Sarah Childsové z edinburské univerzity za tím může stát například fakt, že se neomlouvá a dokáže být ostrá. „Nemusí se vždy chovat tak, jak by někteří lidé mohly chtít, aby se ženy ve veřejném životě chovaly,“ vysvětlila. Kritici se tak podle ní chopí konkrétního chování Raynerové a problematizují ho.

V roce 2022 otiskl britský bulvární deník zprávu založenou na tvrzení nejmenovaného konzervativního zákonodárce, který tvrdil, že se Raynerová snažila v parlamentu rozptýlit premiéra Borise Johnsona svýma nohama, a přirovnal ji k herečce Sharon Stoneové ve filmu Základní instinkt. Článek se setkal s kritikou ostatních zákonodárců, kteří jej označili za sexistický.

Kritici si během kampaně vzali na paškál také její silný severský přízvuk. Pro Raynerovou je ale důvodem k hrdosti. „Mluvím tak, jak mluví lidé tam, kde jsem vyrostla,“ napsala na sociální síti X. „Chci, aby lidé z lokalit, jako je ta moje, kterým bylo řečeno, aby věděli, kam patří, věděli, že patří také do veřejného života,“ uvedla.