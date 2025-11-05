Dvaatřicetiletý Williams, který pobýval ve městě Peterborough, byl zatčen v sobotu krátce poté, co dotyčný vlak nouzově zastavil na stanici Huntington. Jeho řádění ovšem nejspíš začalo o hodně dříve. Už v pátek po sedmé večer byl pobodán čtrnáctiletý chlapec v centru Peterborough, dvěstětisícovém městě, které leží asi 120 kilometrů severně od Londýna. Hoch utrpěl lehké zranění.
Už o nějakých 15 minut později se stalo místem dalších dvou útoků holičství v tamní čtvrti Fletton. Incident ale nahlásili z postiženého místa až krátce po deváté. Policie podle britských Timesů usoudila, že prodleva od násilných činů je příliš velká, a nikoho na místo nevyslala.
O moc lépe se necítí ani železniční personál. Podle průzkumu, který byl proveden mezi zaměstnanci drah, z nichž 32 procent zažilo násilné útoky a 30 procent se setkalo se sexuálním obtěžováním.