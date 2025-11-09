Ale popořadě. Už minulý měsíc byl omylem propuštěn etiopský migrant Hadush Kebatu, který si odpykával roční trest za sexuální napadení a poté měl být deportován. Ukázalo se, že dozorci prostě jen špatně spočítali datum jeho propuštění. Měl putovat do deportačního centra. Na svobodě však nepobyl dlouho, za dva dny byl zadržen v severním Londýně a repatriován, jak bylo v plánu. Jenže tu byly další případy.
Poslední případy se staly jen krátce poté, co ministr spravedlnosti David Lammy uvedl v život přísnější pravidla pro britské věznice. Zjevně nefungují.