Útočníka, který pobodal lidi ve vlaku v Anglii, obvinili z 11 pokusů o vraždu

„Úzce jsme spolupracovali s Britskou dopravní policií na přezkoumání obrovského množství důkazů, včetně záznamů z bezpečnostních kamer. Počet obvinění bude průběžně přezkoumáván v průběhu celého procesu,“ uvedla Tracy Eastonová, hlavní státní zástupkyně.
„Víme, jak zničující dopad měly události v sobotním vlaku a jak incident šokoval celou zemi. Myslíme na všechny, kterých se to dotklo,“ doplnila Eastonová.
Útok nožem v britském vlaku: jednoho z podezřelých policie propustila
Série útoků nožem trvala několik minut a ve vlaku směřujícím z Doncasteru do Londýna vyvolala strach a paniku. Podezřelý byl zatčen, když vlak nouzově zastavil ve městě Huntingdon, asi 120 kilometrů severně od Londýna. Williams je ve vazbě. Druhého z podezřelých, 35letého muže, policie v neděli propustila.
Nic nenasvědčuje tomu, že incident byl teroristickým činem, uvedla dříve policie.
Jeden ze zraněných, člen vlakového personálu, zůstává v kritickém, ale stabilizovaném stavu, informovala agentura AP.