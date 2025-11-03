Útočníka, který pobodal lidi ve vlaku v Anglii, obvinili z 11 pokusů o vraždu

Britská prokuratura obvinila 32letého Anthonyho Williamse, který v sobotu napadl nožem lidi ve vlaku na východě Anglie, z 11 pokusů o vraždu. Muž je dále obviněn z jednoho pokusu o ublížení na zdraví a držení ostrého předmětu. V pondělí se má Williams dostavit k soudu v Peterboroughu.
Policie operuje na vlakové stanici Huntingdon poté, co dva útočníci napadli ve vlaku cestující nožem. (2. listopadu 2025) | foto: JUSTIN TALLIS / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

„Úzce jsme spolupracovali s Britskou dopravní policií na přezkoumání obrovského množství důkazů, včetně záznamů z bezpečnostních kamer. Počet obvinění bude průběžně přezkoumáván v průběhu celého procesu,“ uvedla Tracy Eastonová, hlavní státní zástupkyně.

„Víme, jak zničující dopad měly události v sobotním vlaku a jak incident šokoval celou zemi. Myslíme na všechny, kterých se to dotklo,“ doplnila Eastonová.

Série útoků nožem trvala několik minut a ve vlaku směřujícím z Doncasteru do Londýna vyvolala strach a paniku. Podezřelý byl zatčen, když vlak nouzově zastavil ve městě Huntingdon, asi 120 kilometrů severně od Londýna. Williams je ve vazbě. Druhého z podezřelých, 35letého muže, policie v neděli propustila.

Nic nenasvědčuje tomu, že incident byl teroristickým činem, uvedla dříve policie.

Jeden ze zraněných, člen vlakového personálu, zůstává v kritickém, ale stabilizovaném stavu, informovala agentura AP.

