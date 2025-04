Autor: iDNES.cz , ČTK

Sledujeme online 7:08

Velká Británie zvažuje, že na Ukrajinu vyšle své vojáky na dobu pěti let. Uvádí to britský zpravodajský web The Telegraph. Podle něj by byli vojáci vysláni na Ruskem napadenou Ukrajinu v rámci plánu, který Londýn projednává se svými spojenci.