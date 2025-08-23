Farage slibuje Britům masové deportace migrantů, pokud se dostane k moci

Farage řekl, že by Británii vyvázal z Evropské úmluvy o lidských právech a naopak by podepsal dohody s Afghánistánem, Eritreou a dalšími hlavními zeměmi původu, do nichž by repatrioval migranty, kteří do Británie přišli ilegálně.
|
Nevídané drama v Británii. Svéráz Farage slaví, jeho strana zvítězila o šest hlasů
„Můžeme být milí k lidem, můžeme být milí k jiným zemím, nebo můžeme být k jiným zemím velmi tvrdí... Myslím tím, že Trump tento bod pojal poměrně komplexně,“ řekl Farage.
Americký prezident Donald Trump chce z USA deportovat miliony imigrantů, kteří tam žijí nelegálně a jeho administrativa zesílila snahy o jejich přesun do třetích zemí.
Na otázku, zda se neobává, že žadatelé o azyl budou zabiti nebo mučeni, pokud budou posláni do zemí nedodržujících lidská práva, Farage odpověděl, že se více obává hrozby, kterou podle něj představují žadatelé o azyl pro Brity. „Nemohu být zodpovědný za despotické režimy po celém světě. Ale mohu být zodpovědný za bezpečnost žen a dívek v našich ulicích,“ řekl.
|
Britská vláda je po roce na ručník. Potupu dokonala ubrečená ministryně financí
V Británii se v posledních týdnech pravidelně konají menší protesty před hotely, do nichž jsou umísťováni žadatelé o azyl. Tyto akce, které jsou plánovány i na dnešek, částečně vyvolaly obavy o bezpečnost poté, co byli někteří migranti obviněni ze sexuálního napadení.
Průzkumy veřejného mínění ukazují, že přistěhovalectví a azylová politika jsou pro Brity nejpalčivějším problémem, i před ekonomikou. Strana Reform UK, která v loňských parlamentních volbách získala pět křesel, se v posledních průzkumech o volebních záměrech umístila na prvním místě.
V loňském roce do Británie z Francie připlulo ve člunech 37 tisíc lidí. Většinou šlo o lidi z Afghánistánu, Sýrie, Íránu, Vietnamu a Eritreje. Jejich celkový počet se oproti roku 2023 zvýšil o čtvrtinu a představoval devět procent čisté migrace.
|
Tichá vzpoura u labouristů? O slovo se hlásí pohrobci Corbyna i zlatá mládež
Podle údajů Oxfordské univerzity jsou asi dvě třetiny lidí, kteří přijedou na malých lodích a požádají o azyl, úspěšné. Pouze tři procenta z nich jsou deportována. Farage The Times řekl, že by těmto lidem znemožnil žádat o azyl nebo právně napadnout deportaci.
Nechal by prý vybudovat detenční zařízení pro 24 tisíc migrantů na britských leteckých základnách a podle jeho představ by bylo vypravováno pět deportačních letů denně. Žadatelé o azyl by prý mohli být drženi i na ostrově Ascension, což je britské území v jižním Atlantiku.