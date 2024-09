Nejsem chirurg, ale vím vše. Britové vyšetřují praktiky tureckých klinik

Novinářka britského deníku se vydávala za zájemkyni o liposukci v oblasti stehen a následné zvětšení pozadí – takzvaný „brazilský zadek“ – když vyrazila do firmy s názvem Clinic Center v Londýně. Místo plastického chirurga nebo alespoň jiného zdravotníka ženu přijala pracovnice obchodního oddělení. Představila se jako „šéfka zdravotnických konzultantů“ a požádala ji, aby se svlékla. Pak usoudila, že na poptávaný zákrok je žena vhodnou adeptkou.

„Plastická operace je vlastně poměrně obyčejná záležitost a nezávisí tolik na zdravotním stavu,“ řekla s tím, že sice nemůže jít rovnou operovat, ale jinak ví o dané problematice všechno. „Tuk odsud můžeme jednoduše odebrat, takže budete štíhlejší, a můžeme ho použít v této oblasti,“ popsala proceduru. Na rizika, která mohou být i fatální, však klientku neupozornila.

Firma sice není registrovaná zdravotními úřady a neprezentuje se jako skutečná klinika, Britkám a Britům toužícím po kráse však pomáhá sjednávat cestu za plastickou operací v Istanbulu či jiném tureckém městě a „nabízí pooperační servis zpět v Británii“. I další společnosti popsané v reportáži se distancují od finálních operací s tím, že je jen zprostředkovávají.

Náboráři tureckých klinik byli rovněž ochotní novou zájemkyni o operaci prsou či plastiku hýždí na zákrok zapsat po pár konverzacích na WhatsAppu. „Poté, co jsem tuto společnost poprvé kontaktovala přes online žádost o brazilský lifting zadku, jsem dostala zprávu na WhatsAppu od obchodního zástupce, který se představil jako Yunus a požádal mě, abych mu poslala údaje o své výšce a váze a také sérii fotografií svého těla,“ popisuje reportérka.

Posléze dostala zprávu, že si chirurg v Turecku myslí, že se na operaci velmi hodí a že „může dosáhnout perfektního výsledku“. Léčba prý bude stát 3 800 liber (113 tisíc korun), ale pokud do deseti dnů zaplatí zálohu 150 liber (4,5 tisíce korun), může si zajistit levnější, „speciální kampaňovou cenu“.

„Kdybych zálohu zaplatila, musela bych podepsat smlouvu, kde se drobným písmem uvádí, že klinika nenese odpovědnost, pokud by se během léčby něco pokazilo, a že pokud bych ji očernila na sociálních sítích, mohla bych dostat pokutu 5 tisíc liber (149 tisíc korun),“ líčí.

Na místě by ji prý sice lékaři kvůli obavám z komplikací mohli i odmítnout, vynaložené finance už by jí však nikdo nevrátil. Jiná firma jí zase nabídla, že může dostat slevu, pokud se na operaci přihlásí do pěti odpoledne daného dne – do Turecka by pak prý mohla odletět během týdne. Další reportérce zprostředkovala videohovor s chirurgem, který ji ujistil, že je zdravá a komplikace jako infekce nebo krvácení jsou u ní minimální.

Novináři přidávají i příběh ženy, jež měla domluvenou liposukci prostřednictvím společnosti MedAway. Při předoperační prohlídce zmínila, že v budoucnu plánuje i zvětšení prsou. Chirurg jí v reakci na to nabídl, že jí ho může provést rovnou a že na to použije tuk z liposukce. S velikostí se však netrefil a žena byla z výsledku nešťastná, o tak velké poprsí prý nestála. Když to chirurgovi řekla, odvětil: „To přece vy britské holky chcete, velké kozy, hubený pas a obří prdel.“

Lidem hrozí vážné důsledky i smrt

Deník připomíná, že běžně má zákazník veškeré schůzky před operací s chirurgem, který bude plánovaný zákrok provádět – nikoliv s prodejcem zprostředkovatelské firmy. Ve Velké Británii navíc následuje také dvoutýdenní pauza na rozmyšlenou a lékaři mají povinnost ujistit se, že klient netrpí duševní poruchou, jako je třeba závislost na plastických operacích nebo tělesná dysmorfie, kdy je člověk přesvědčený, že má na svém těle tolik vad, že operace nezbytně potřebuje.

Na základě reportáže britská zdravotnická komise CQC (Care Quality Commission) zahájila vyšetřování. Její mluvčí uvedl, že bude zjišťovat, zda organizace pořádající schůzky v Anglii „působí protiprávně bez řádné registrace“.

Odborníci nejen v Británii před levnými operacemi na tureckých klinikách opakovaně varují – lidé se často předem nedozvědí veškerá rizika, která jim hrozí, nepodstupují ani řádné zdravotní prohlídky. A reklamy na nové zuby nebo kulaté pozadí je v prostoru sociálních sítí a influencerů bombardují ze všech stran.

Například zmíněná firma Clinic Center své operace propaguje díky videu s účastníkem populární reality show Love Island a britským lékařem, který v klipu vystupuje jen jako najatý herec. Kliniky mnohdy za „výhodnou cenu“ nabízejí několik zákroků najednou a podle The Times je jeden balíček operací pojmenovaný „mámina proměna“ – cílí totiž specificky na ženy, které nejsou spokojené s tím, jak po dětech vypadá jejich tělo.

Ve zprávách se pak pravidelně objevují případy zfušovaných operací s vážnými zdravotními následky. Jen mezi Brity už kvůli tomu od roku 2019 osmadvacet lidí zemřelo, list uvádí třeba případ osmatřicetileté dvojnásobné matky Kaydell Brownové. Ta podle britských médií zemřela letos v létě.

Na kliniku jela se sestrou, která popsala, že za ní po operaci přišli lékaři a začali mluvit o komplikacích. „Moje sestra zemřela?“ zeptala se. „Je mi to líto, ale ano,“ odpověděli jí jeden z nich.

„Dali mi obálku a řekli ‚tady máte zpátky své peníze, tady jsou peníze vaší sestry a toto je váš let‘. Bylo to jako ‚promiňte, že je mrtvá, tady máte letenku‘. Když tam jedete a platíte, jste nejlepší kamarádi, ale když se něco pokazí, jste na to sami, na shledanou,“ popsala zdrcená sestra. Známý je také případ jednatřicetileté Melissy Kerrové. I ta před pěti lety v Istanbulu podstoupila vylepšení hýždí pomocí vlastního tuku. Zemřela ještě téhož dne.

„Vláda Spojeného království aktivně spolupracuje s tureckou vládou na tom, aby podpořila bezpečnost pacientů, kteří se rozhodnou vycestovat do Turecka za účelem lékařského ošetření,“ sdělil mluvčí britské vlády. Další zdroj z kabinetu Keira Starmera pak uvedl, že si „ministři jsou vědomi problémů s regulací ... a zvažují další kroky.“ Komise CQC totiž nyní nemůže regulovat konzultace u lidí, kteří nejsou registrovaní jako zdravotníci.