„Výrazy žena a pohlaví v zákoně o rovnosti z roku 2010 odkazují na biologickou ženu a biologické pohlaví, ale radíme, aby se tento rozsudek nevykládal jako triumf jedné nebo více skupin v naší společnosti na úkor jiné – není tomu tak,“ uvedli soudci nejvyššího britského soudu v případu, který začal před několika lety ve Skotsku.

To, že právní definice ženy je založena na biologickém pohlaví, je velmi citlivé rozhodnutí, které by mohlo mít závažné důsledky pro transgenderové ženy ve Spojeném království, píše agentura AFP.

Rozhodnutí znamená, že transgenderová osoba s certifikátem GRC, který ji uznává jako ženu, by neměla být považována za ženu v souvislosti se zákonem o rovnosti pohlaví. Ten mimo jiné ženy chrání před diskriminací.

Soud však zdůraznil, že jeho rozhodnutí nezbavuje transgenderové osoby ochrany, protože „jsou chráněny před diskriminací z důvodu změny pohlaví“. Nejvyšší soud tvrdí, že jeho výklad by neměl zbavit ochrany transgenderové osoby bez ohledu na to, zda mají či nemají certifikát o uznání pohlaví (GRC).

Ačkoli soudní bitva začala ve Skotsku, středeční rozsudek by mohl mít významné důsledky pro prostory a služby, které nejsou oddělené pro jednotlivá pohlaví v celé Anglii, Skotsku a Walesu a podnítit výzvy ke změně zákona z roku 2010, píše britský deník The Guardian.

„Vždy jsme podporovali ochranu rozdělených prostor pro jednotlivá pohlaví. Toto rozhodnutí přináší jasnost a jistotu, a to jak pro ženy, tak pro poskytovatele služeb, jako jsou nemocnice, azylové domy a sportovní kluby. Prostory pro jedno pohlaví jsou chráněny zákonem a tato vláda je bude vždy chránit,“ řekl mluvčí britské vlády.

Vůdkyně britských konzervativců Kemi Badenochová blahopřála organizaci Za skotské ženy (For Women Scotland) a uvedla, že verdikt je „vítězstvím“. „Naši politici by si měli uvědomit, že toto je zákon. Musí přestat dávat do škol a nemocnic chybné pokyny. Bude to neustálý boj,“ řekla před budovou Nejvyššího soudu Susan Smithová z organizace For Women Scotland.

Rowlingová verdikt vítá

Charitativní organizace Scottish Trans se sídlem v Edinburghu, která se zabývá právy transgenderových osob, po rozsudku, podle něhož je právní definice ženy založena na biologickém pohlaví, vyzvala své členy, aby „nepanikařili“. Lidskoprávní britská organizace LGBT Stonewall označila rozhodnutí Nejvyššího soudu za „velmi znepokojové pro trans komunitu“.

„Skotská vláda akceptuje rozhodnutí Nejvyššího soudu. Verdikt dělá jasno mezi dvěma příslušnými právními předpisy přijatými ve Westminsteru. Nyní se budeme zabývat důsledky tohoto rozsudku. Základem našich kroků bude ochrana práv všech,“ napsal skotský premiér John Swinney na síti X.

Skotskou skupinu aktivistek podporuje dlouhodobě i autorka knih o Harrym Potterovi J. K. Rowlingová, která žije ve Skotsku a stala se známou představitelkou směru kritického ke změně pohlaví. „Bylo zapotřebí tří výjimečných, houževnatých skotských žen s armádou za zády, aby Nejvyšší soud tento případ projednal. Tím, že vyhrály, ochránily práva žen a dívek v celém Spojeném království,“ napsala.

Rowlingová podle agentury AP patrně věnovala desítky tisíc liber na podporu FWS. AFP připomněla, že autorka kvůli svým postojům opakovaně čelí nenávisti na internetu a obviněním z transfobie.

Dlouhodobý právní spor začal v roce 2018 přijetím zákona, jehož cílem bylo zajistit vyváženost zastoupení žen a mužů ve správních radách ve veřejném sektoru. Lobbistická skupina For Women Scotland si tehdy stěžovala, že ministři do tohoto zákona zahrnuli v rámci kvót i transgenderové osoby.

To, že rozhodnutí Nejvyššího soudu pravděpodobně vyvolá silné reakce na obou stranách, se očekávalo, píše agentura AFP. Rozsudek by však mohl přinést i potřebné vyjasnění ohledně práv transgenderových lidí a procesu změny pohlaví v Británii v době útoku na transgenderové osoby a takzvanou „genderovou ideologii“ ve Spojených státech v podání prezidenta Donalda Trumpa, dodává AFP.