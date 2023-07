Orkxit? Ostrovy zvažují odchod ze Spojeného království a připojení k Norsku

Ostrovní rada se tento týden začne zabývat návrhem na prozkoumání „severských vazeb“ souostroví, který předložil její předseda James Stockan. Bude také zkoumat, jak funguje správa například na ostrovech Guernsey a Jersey, které jsou součástí britského závislého území.

Orkneje byly do roku 1472 pod norskou a dánskou kontrolou, než byly předány Skotsku jako záruka za věno Markéty Dánské. Jelikož věno nebylo nikdy vyplaceno, souostroví propadlo společně s Shetlandy skotské koruně.

„Byli jsme součástí norského království mnohem déle, než jsme byli součástí Spojeného království,“ řekl Stockan stanici BBC. „Lidé v orknejských ulicích za mnou chodí a ptají se mě, kdy už to věno splatíme a vrátíme se do Norska. Je tam obrovská spřízněnost a obrovský, hluboký kulturní vztah. To je přesně ta chvíle, kdy je třeba prozkoumat, co je možné,“ řekl radní.

Orkneje byly „strašně zklamány“ vládami v Edinburghu a Londýně, uvedl Stockan. Na jednoho obyvatele podle něj dostávají méně prostředků než Shetlandy a Vnější Hebridy.

Podnět, kterým se bude ostrovní rada zabývat, se zmiňuje také o Faerských ostrovech, samosprávném území Dánska v Severním moři.

Liberálnědemokratický poslanec za Orkneje Liam McArthur uvedl, že „kladení překážek“ je nebezpečné, ale řekl, že podporuje posílení postavení ostrovních komunit. „Podobné návrhy zvažovala rada Orknejských ostrovů v době posledního referenda o nezávislosti a já bych rád pochopil, jak by se tyto návrhy lišily,“ dodal.

Rada Orknejských ostrovů již v roce 2017 odhlasovala, že se bude zabývat tím, zda by ostrovy mohly mít větší autonomii. Přestože chtěli mít „silnější hlas“, nepodpořili úplnou nezávislost Orknejí.

Jakákoli ústavní změna by pravděpodobně vyžadovala kombinaci petic, referend a legislativy v britském i skotském parlamentu.