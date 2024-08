Sperma britských dárců se ve velkém vyváží. Přibude příbuzných dětí, varují experti

Británie byla dlouho zemí, do níž se sperma pro účely umělé reprodukce dováželo, nejčastěji z Dánska a ze Spojených států. Před pěti lety se to však změnilo a v ostrovním království otevřelo své pobočky několik zařízení pro darování spermatu i vajíček.

Podle údajů britského úřadu pro lidskou fertilizaci a embryologii (HFEA) bylo v letech 2019 až 2021 ze Spojeného království vyvezeno 7 542 dávek spermatu, přičemž jedna dávka obvykle postačuje pro jeden cyklus umělého oplodnění. V Británii může od jednoho dárce vzniknout nanejvýš deset dětí, ale světové limity si určují jednotlivé spermabanky a u některých je to až pětasedmdesát použití.

Evropská spermabanka, která se na vývozu z Británie podílela 90 procenty, uplatňuje celosvětový limit pětasedmdesát rodin na jednoho dárce a odhaduje, že její dárci pomáhají v průměru pětadvaceti rodinám.

V dubnu v Manchesteru otevřela pobočku společnost Cryos, největší světová banka spermatu a vajíček. Firma uvedla, že ve světovém měřítku usiluje o pětadvacet až padesát rodin na jednoho dárce, tedy až padesát potomků s částečně shodným genetickým materiálem.

Se zrušením anonymity dárců a možností vyhledat genetické příbuzné na stránkách pro testování DNA se objevuje možnost, že některé děti počaté z darovaného materiálu budou navazovat vztahy s desítkami nevlastních biologických sourozenců po celé Evropě.

Předseda Asociace reprodukčních a klinických vědců Jackson Kirkman-Brown upozorňuje na možné dopady na psychiku těchto lidí a je jedním z odborníků, kteří žádají HFEA o zpřísnění pravidel.

„Pokud se domníváte, že je v moderním světě nutné prosadit limit deseti rodin, pak by to logicky mělo platit bez ohledu na to, odkud sperma pochází,“ tvrdí Kirkman-Brown, který je zároveň ředitelem Centra pro lidskou reprodukční vědu na Birminghamské univerzitě. „Existují údaje, které ukazují, že některé děti po zjištění, že jsou součástí opravdu početných rodin, se s tím jen těžko vyrovnávají,“ dodává Kirkman-Brown.

Sperma starší než vaši rodiče

Momentálně nejznámějším příkladem je kauza z Nizozemska, kde jeden dárce spermatu, muzikant Jonathan Jacob Meijer, zplodil stovky potomků a jeho příběh popisuje nová dokumentární minisérie na Netflixu s názvem Jeden otec, tisíc dětí. Matky těchto dítek v ní popisují, jaké následky na nich má mužovo chování. Meijer se ho dopouštěl nejen v Nizozemsku, ale i v mnoha dalších částech světa a podle některých odhadů může mít až tři tisíce potomků.

Profesorka Lucy Frithová z Manchesterské univerzity zkoumá reakce lidí při navázání kontaktu s biologickými sourozenci a upozorňuje i na pozitivní zkušenosti lidí, kteří díky testům DNA objeví své nevlastní příbuzné. Také ona však přiznává, že při rostoucím počtu takových sourozenců začínají rozpaky nad pozitivy převažovat a hranice je podle ní právě kolem deseti lidí, ačkoliv to není statisticky prokázáno.

„Jakmile jednou sperma zmrazíte, už nezestárne. Můžete se tak setkat se sourozenci z darovaného materiálu staršími než vaši rodiče,“ upozorňuje Kirkman-Brown na problém, který může vyvstat po desetiletích používání darovaného spermatu.

Většina dárců v Británii daruje sperma ve snaze pomoci rodinám, které děti mít nemohou. Dárci nemají nárok na odměnu, jen na kompenzaci za náklady a čas strávený odběrem. U dárcovství vajíček je však situace jiná, v říjnu se odměna za jejich darování zvedla z 750 na 986 liber (z 22 100 na 29 100 korun).

„Představa otce spousty dětí už v naší kulturní představivosti existuje. Představa matky mnoha dětí ale zatím nikoliv,“ uvedla Nicky Hudsonová, lékařská socioložka z De Montford University. „Dárkyně vajíček opravdu důrazně odmítly myšlenku, že by jejich vajíčka byla posílána do zahraničí. Jedna dokonce uvedla, že to podle ní hraničí s obchodováním s lidmi,“ řekla o své zkušenosti Hudsonová.