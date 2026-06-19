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Vazba pro žháře za útok na Starmera. Užitečný idiot, prohlásil soud o jednom z obviněných

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  15:46
Britský soud v pátek poslal na sedm a dva roky do vězení dvojici mužů s vazbami na Ukrajinu odsouzených za žhářské útoky na majetek spojený s premiérem Keirem Starmerem. Dvaadvacetiletý Ukrajinec Roman Lavrynovyč a o pět let starší Rumun narozený na Ukrajině Stanislav Carpiuc si část trestů odpykají ve vězení, část na svobodě.
Roman Lavrynovyč (vlevo) a Stanislav Carpiuca, odsouzení za žhářské útoky na...

Roman Lavrynovyč (vlevo) a Stanislav Carpiuca, odsouzení za žhářské útoky na majetek spojený s britským premiérem Keirem Starmerem | foto: AP

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Soudce uvedl, že Lavrynovyč posloužil jako „užitečný idiot“ rusky mluvícímu objednateli zločinu a mohl ohrozit životy lidí uvnitř zapálených domů.

Lavrynovyč a Carpiuc mají podle soudu na svědomí požár domu v severním Londýně spojeného se Starmerem, další požár v nedalekém domě, kde Starmer dříve bydlel, a požár automobilu Toyota, který kdysi labouristickému vůdci patřil.

Všechny požáry následovaly krátce po sobě loni v květnu a podle britské protiteroristické policie měly jasný účel. Lavrynovyč hrál podle soudce ve zločinu ústřední roli, Carpiuc pouze pomáhal zajišťovat vybavení a měl vyinkasovat peníze, které měli za zločin slíbené.

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Požáry si u nich objednal rusky mluvící člověk, který vystupoval pod pseudonymem El Money, a slíbil jim tři tisíce liber (84 tisíc korun), pokud se informace a záběry z požárů dostanou do médií.

„V zásadě jste jednal jako pěšák v nějakém neznámém plánu a v důsledku jste ohrozil životy lidí, kteří spali ve svých postelích,“ řekl Lavrynovyčovi soudce Neil Graham. Žhář se podle něj kvůli penězům rozhodl stát součástí nebezpečného záměru, o kterém neměl ani ponětí, a mohl obyvatelům domů způsobit nejen fyzickou, ale i psychickou újmu.

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Soudce stanovil, že Lavrynovyč si za mřížemi odpyká čtyři roky a osm měsíců a zbytek trestu může strávit po dohledem mimo věznici. Carpiuc stráví ve věznici první rok, ten druhý pod dohledem mimo ni.

Lavrynovyč při své obhajobě tvrdil, že potřeboval slíbené peníze na léčbu svého otce a že neměl tušení, s kým jsou nemovitosti spojeny. El Money jej kontaktoval přes aplikaci Telegram, vyhrožoval mu a žádné peníze mu nakonec nedal, uvedl odsouzený muž.

Přímé spojení objednatele zločinu s Ruskem se britským úřadům prokázat nepodařilo. Ony i úřady v dalších evropských zemích však působení ruských tajných služeb vidí za řadou žhářských útoků a sabotáží v Evropě z poslední doby.

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Londýn považuje Rusko za největší hrozbu pro britskou bezpečnost a viní ruské tajné služby z kybernetických útoků, vražd a sabotáží po celém Západě. Moskva naopak Británii vykresluje jako ruského úhlavního nepřítele.

13. května 2025
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