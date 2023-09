Britská vláda zavřela stovku škol, budovy z vadného betonu ohrožují tisíce žáků

Příslušné úřady na nekvalitní materiály v budovách škol upozorňuj již několik let, problém se týká 156 budov. Zhruba třetina z nich už zahájila nezbytné stavební práce, dvě třetiny jich ale do dneška nepodnikly nic. Tisíce žáků tak budou muset zahájit školní rok v náhradních prostorách, nebo se bude muset výuka konat on-line.

„Nic není důležitější než zajistit bezpečnost dětí a vyučujících ve školách, a proto jsme se rozhodli konat,“ uvedla britská ministryně školství Gillian Keeganová. „Školy budou informovat rodiče, zda budou žáci přesunuti do dočasných prostor po dobu nezbytných oprav,“ dodala podle agentury AFP ministryně. Ministerstvo nezveřejnilo seznam dotčených škol. Rodiče se dozvědí, zda se opatření týká školy jejich dětí, až od ředitelů, dodal web BBC News.

Problematický materiál, kvůli kterému vláda školy zavírá, je odlehčený beton s anglickou zkratkou RAAC. Používal se od 50. do 80. let 20. století zejména na stavbu stropů, někdy také zdí. Ve srovnání s běžným betonem je RAAC lehčí, ale také méně hutný, a proto méně trvalý. Podle statiků má tento materiál životnost zhruba 30 let, a jeho přítomnost ve školách je už proto po uplynutí této doby nežádoucí.