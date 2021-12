Británie by mohla do deseti let přijít o Severní Irsko, naznačují průzkumy

Pro začátek je třeba zdůraznit, že Londýn zatím může zůstat klidný. Podle posledního průzkumu agentury Lord Ashcroft Polls by dnes pro odchod z Unie hlasovalo jen 41 procent voličů, o deset procentních bodů méně než před dvěma lety. A 63 procent respondentů je přesvědčeno, že referendum by stvrdilo svazek Severního Irska s britskou korunou.

Budoucnost ovšem tak jistá není. Jednapadesát procent respondentů vyslovilo přesvědčení, že pokud se referendum bude konat během následujících deseti let, bude výsledkem odchod z Británie. Třetina lidí je přesvědčena o opaku, 15 procent neví. Pouhá čtvrtina z 3 000 respondentů si myslí, že Severní Irsko bude součástí Británie i za padesát let.

Myšlenka sjednocení s Irskem je populárnější v mladších věkových skupinách. To se dá vysvětlit i pozvolnou populační změnou: poměr katolíků a protestantů se už téměř vyrovnal a demografové předpovídají, že britský sever ostrova bude během pár let většinově katolický.

Na opačné straně hranice je atmosféra daleko jednoznačnější. Podle průzkumu pro Irish Times by dnes pro sjednocení hlasovalo 62 procent voličů. Většina Irů to však považuje za běh na dlouhou trať, a pokud dojde na praktické otázky, nadšení ochabuje: změnu státní vlajky, hymny, zvýšení daní a omezení veřejných výdajů státu většina oslovených odmítla.

Podmínky konání referenda o sjednocení jsou zakotveny ve Velkopátečních dohodách z roku 1998, které ukončily dekády násilí mezi unionisty a nacionalisty. Plebiscit by se musel konat na obou stranách hranice. Na severu ho může vyhlásit jen vláda v Londýně a to v případě, že existuje domněnka, že většina lidí je pro sjednocení.

Odchod Británie z EU debaty o sjednocení ostrova opět oživil. Severní Irsko (které většinově hlasovalo proti brexitu) podle tzv. Severoirského protokolu zůstalo součástí celní unie a vnitřního trhu EU. Tak se zamezilo vzniku tvrdé hranice, která byla odstraněna v rámci mírové dohody.

Celní hranice pak ovšem musela vzniknout mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království. To vede nejen k tomu, že do Severního Irska váznou dodávky vánočního zboží, ale i k růstu nespokojenosti mezi unionisty. Ti cítí, že takzvaný severoirský protokol ohrožuje jejich britskou identitu a živí nové napětí.

Například počátkem listopadu dva maskovaní ozbrojenci v unionistickém městě Newtownards unesli a zapálili autobus. Pachatelé podle policie dávali najevo rozhořčení nad novými obchodními bariérami. Letos v dubnu Belfast zažil týden nepokojů, během nichž po sobě unionisté a nacionalisté házeli cihly a Molotovovy koktejly.

I proto řada lidí na obou stranách hranice k možnému referendu hledí s obavami. „Mají tendenci si myslet, že by bylo polarizující. Nevyřešilo by přetrvávající napětí, ale naopak by ho přiživilo. Bojí se, že návrat násilí by byl více než pravděpodobný,“ uvádějí autoři severoirského průzkumu.