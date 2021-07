Británie se drží plánu. Rozvolní i navzdory počtu nově nakažených

Anglie zruší jako první část Spojeného království nutnost nosit roušky, platit přestanou rovněž omezení u shromažďování lidí. Poprvé od loňského března se tak například otevřou noční kluby.



Ačkoliv se o 19. červenci dlouho mluvilo jako o „dni svobody“, přistupuje nyní vláda k tomuto kroku s opatrností. Úřady se totiž obávají, že bude nadále růst denní počet nových případů nákazy koronavirem, který se v sedmidenním průměru pohybuje nad hranicí 30 000. Tam byl naposledy koncem ledna.

Odborníci varují, že by kvůli šíření mutace delta a většímu setkávání lidí mohly počty nově infikovaných vystoupit až na 100 000 denně. To je výrazně více než v nejhorší fázi epidemie v Británii na začátku letošního roku.



Javid v pondělí prohlásil, že díky úspěšné očkovací kampani má nyní devět z deseti dospělých v Británii proti koronaviru protilátky. Vláda podle něj také splní svůj cíl, kterým bylo nabídnout alespoň první dávku vakcíny všem dospělým do 19. července.



„Díky společným obětem Britů a ochranné zdi našeho očkovacího programu jsme učinili výrazný posun,“ řekl Javid. „Pevně věříme, že je ten správný čas na to, abychom naši zemi dostali blíž k normálnímu životu,“ dodal.

Ministr ale zároveň vyzval obyvatele k osobní odpovědnosti. Spojitost mezi nově potvrzenými případy nákazy a úmrtími se podle něj podařilo díky očkování výrazně oslabit, přesto ale není přerušena úplně.

Pokud by se ale s rozvolněním restrikcí dál čekalo, mohl by podle něj přijít vrchol infekcí a hospitalizací v zimě, kdy budou nemocnice zřejmě pod největším náporem. „Na tento krok nebude nikdy ideální čas, protože ten virus jednoduše nedokážeme vymýtit. Ať se nám to líbí nebo ne, koronavirus nezmizí,“ řekl ministr.

Londýnská centrální vláda řídí zdravotní politiku jen v Anglii, ve zbylých částech Spojeného království, tedy ve Walesu, Skotsku a Severním Irsku, rozhodují o restrikcích tamní regionální vlády.

Britské úřady za pondělí zaznamenaly dalších 34 471 případů nákazy koronavirem a šest zemřelých. Alespoň jednu dávku v Británii obdrželo 87 procent dospělé populace, dvě třetiny lidí starších 18 let jsou již imunizovány plně.