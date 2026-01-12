Farageova dosud největší posila. Od konzervativců přetáhl exministra financí

„I kdybyste si ještě neuvědomovali, že Británie potřebuje Reform, tak v hloubi svého srdce víte, že naše úžasná země je nemocná,“ prohlásil Zahawi na tiskové konferenci, kde jej Farage představil jako nového člena strany.
Zahawi byl v roce 2022 dva měsíce ministrem financí v době končícího premiéra Borise Johnsona, kterou britská média označují za chaotickou. Neúspěšně se pokusil Johnsona v premiérském křesle vystřídat a poté několik měsíců zastával funkci předsedy Konzervativní strany, než jej v lednu 2023 odvolal další premiér Rishi Sunak kvůli pochybení při placení daní.
Farage si věří, už sestavuje vládu. Obě hlavní strany se hroutí, tvrdí
V pondělí Zahawi rozšířil skupinu bývalých konzervativních poslanců, kteří v posledních měsících přecházejí k Farageovi. Vůdce Reform UK ovšem v této souvislosti odmítl, že by se jeho strana stávala novou verzí Konzervativní strany, a uvedl, že její existenci „zuby nehty vybojoval“ díky brexitu, tedy britskému odchodu z Evropské unie roku 2020.
Farage patřil k hlavním tvářím kampaně za odchod z EU, pro který se vyslovila těsná většina Britů v referendu. V současnosti podle průzkumů většina obyvatel Británie rozhodnutí opustit Unii lituje a zvolila by možnost setrvat.
Farage chce deportovat přes půl milionu migrantů, zemím zaplatit miliardy
Farageova strana označovaná za protiimigrační a populistickou z volebních průzkumů vychází jako nejsilnější politická strana v Británii, výrazně překonává labouristy premiéra Keira Starmera, konzervativce, liberály i zelené.
Parlamentní volby se v Británii konaly předloni, tehdy jasně zvítězili labouristé. Jejich popularita se však u voličů nespokojených s migrační politikou či stavem zdravotnictví a dalších veřejných služeb propadla k rekordním minimům. Další volby zemi čekají nejpozději v roce 2029.