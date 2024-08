Jestli britská vláda účinně nezareaguje, protesty budou eskalovat, říká expertka

Jaká je ve Velké Británii aktuální situace ohledně vlny nepokojů?

Silně znepokojivá. Atmosféra v zemi je velmi napjatá a plná strachu a nejistoty. Současné násilné nepokoje, které v zemi vypukly po vraždě tří dívek, jsou nejhorší za posledních několik let. Velkou roli také hraje šíření dezinformací na sociálních sítích.

Očekáváte, že bude dění i nadále eskalovat?

To lze jen velmi obtížně předpovědět. Záležet bude na tom, jak efektivně vláda a bezpečnostní složky aktuální krizi zvládnou. Pokud by nedokázaly reagovat rychle a účinně, pak by to k další eskalaci násilí vést mohlo. Jedním z klíčových faktorů je právě role sociálních médií a šíření dezinformací, které podněcují k násilí. Britská vláda se snaží situaci uklidnit řadou opatření.

Jaká opatření to jsou?

Například zatčení více než 370 lidí, policie je ve stavu pohotovosti a snaží se zabránit dalším násilným střetům. Premiér Keir Starmer, který včera večer promluvil k národu ve zvláštním vystoupení, násilnosti ostře odsoudil a prohlásil, že, takové organizované násilí nemá v britských ulicích ani na internetu místo.

Vláda podle něj bude postupovat proti výtržníkům a extremistům, kteří šíří nenávist a podněcují k násilí, nanejvýš tvrdě, a poskytne plnou podporu policejním složkám při potlačování výtržností. Vláda rovněž zdůraznila, že sociální média musí nést odpovědnost za šíření dezinformací, které přispívají k eskalaci konfliktů.

Premiér také svolal zasedání komise COBRA, což je vládní komise pro mimořádné události, na které se sejdou ministři, státní úředníci a zástupci bezpečnostních a zpravodajských složek, aby projednali aktuální situaci a naplánovali další kroky. Vláda rovněž posílila ochranu mešit a dalších míst, aby zabránila dalším útokům na muslimské komunity.

Doc. Mgr. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D. Docentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně.

Odborně se zaměřuje zejména na britskou politiku a problematiku vztahů Velké Británie a Evropské unie. Na toto téma publikovala řadu odborných textů.

Participuje i na různých mezinárodních výzkumných projektech; kromě toho získala výzkumná stipendia např. z University College London nebo Aston University v Birminghamu, kde je také od tohoto akademického roku nově hostující profesorkou. Monika Brusenbauch Meislová, docentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně.

Jaká je na ostrovech situace s migrací a jak místní doposud na migranty pohlíželi?

Toto je velmi komplexní záležitosti a nelze ji obsáhnout v jedné krátké odpovědi. Každopádně migrace je ve Velké Británii silně kontroverzní a polarizující téma, což jsme ostatně mohli vidět i během nedávné předvolební kampaně. Dokazují to i volební zisky protiimigrační změřené strany stranu Reform UK Nigela Farage.

Země dlouhodobě čelí výzvám spojeným s intenzivním přílivem migrantů, a to jak legálních, tak nelegálních. Počet žadatelů o azyl a dalších migrantů se v posledních letech zvyšuje. Mnozí Britové se obávají dopadů migrace na pracovní trh či veřejné služby.

Přestože se Spojené království vyznačuje dlouhou historií multikulturní společnosti, která je do značné míry formována kolonialismem a následnou migrací z bývalých kolonií, migranti často čelí negativním postojům ze strany britských obyvatel, což je umocněno šířením dezinformací, zejména pak na zmíněných sociálních médiích.

Co bude po protestech v otázce migrace v Británii následovat?

Co se migrační politiky nové labouristické vlády týká, premiér Starmer se ostře postavil proti plánům předchozí konzervativní vlády na deportaci ilegálních migrantů do africké Rwandy a označil je za drahý trik. Namísto toho přislíbil „praktická řešení“ – například zesílení boje proti organizovanému zločinu a pašování lidí a 84 milionů liber na projekty v Africe a na Blízkém východě, které mají zastavit nelegální migraci přímo „u zdroje“.

Podle vlády tyto finanční prostředky vynaložené na vzdělávání, pracovní příležitosti a humanitární podporu pomohou řešit tíživé podmínky v daných zemích, které nutí lidi opouštět své domovy. Také hodlá prohloubit spolupráci s Evropou v oblasti obrany a bezpečnosti hranic.