Z 11letých Britů budou vytloukat misogynii. Problémové čeká „převýchova“

Autor:
  21:00
Britská vláda plánuje zavést kurzy proti misogynii pro chlapce již od 11 let jako součást širší strategie zaměřené na snížení násilí na ženách a dívkách. Programy budou reagovat na škodlivé chování, online obtěžování, nátlak vrstevníků, stalking či zkreslené představy o vztazích v pornografii. Lekce, které budou probíhat na středních školách, povedou učitelé nebo externí poskytovatelé.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
8 fotografií

Premiér Keir Starmer zdůraznil důležitost včasného zásahu. „Každý rodič by měl mít jistotu, že jeho dcera je v bezpečí ve škole, na internetu i ve svých vztazích,“ varoval s tím, že toxické myšlenky se příliš často ujímají již v raném věku a zůstávají bez odezvy, informoval portál deníku The Times.

V reakci na toto riziko budou žáci, kteří vykazují nevhodné chování, zařazeni do „programů změny chování“ ve školách, jež se zaměřují na boj proti hluboce zakořeněným misogynním vlivům.

Toxická maskulinita ve světě sílí, alfa-samcům „patří svět“, varují pozorovatelé

Lekce povedou učitelé nebo externí poskytovatelé. Nejprve se programy zavádějí na středních školách s možností rozšíření i na školy základní. „Jde o ochranu dívek a podporu vzdělávání a dialogu s chlapci a mladými muži, což je naše odpovědnost vůči příští generaci,“ dodal Starmer.

Programy by se měly věnovat zneužívání prostřednictvím obrázků, nátlakovému chování, online obtěžování, stalkingu a skutečnosti, že pornografie neodráží skutečné vztahy.

Podle členky britského parlamentu Jess Phillipsové chce vláda využít veškerou moc státu k zavedení nejrozsáhlejších opatření k zastavení násilí páchaného na ženách a dívkách. Kromě toho budou policejní a sociální služby dostávat nové pokyny pro práci s mladistvými, aby mohly lépe řešit případy zneužívání.

Devítiletý Brit řekl spolužákovi, že je retard. Vyšetřuje ho kvůli tomu policie

Na nová opatření zaznívá i kritika. Komisařka pro domácí násilí v Anglii a Walesu Dame Nicole Jacobsová uvedla, že balíček závazků není dostatečný k tomu, aby snížil počet lidí, kteří jsou obětí násilí.

„Dnešní strategie správně uznává rozsah této výzvy a potřebu řešit misogynní postoje, které jsou jejím základem, ale úroveň investic k dosažení tohoto cíle je vážně nedostatečná,“ vysvětlila Jacobsová.

Podle ní nejsou přetížené školy vybaveny takovou infrastrukturou, již potřebují k ochraně dětských obětí. Školy, které se zúčastní pilotního projektu školení učitelů, mají být vybrány příští rok. Ministři také chtějí, aby všechny střední školy uspořádaly semináře o zdravých vztazích do konce tohoto volebního období, tedy do roku 2029.

Citlivost a péče vs. tvrdá dominance. Muži dnes hledají identitu mezi dvěma extrémy

„Po letech práce v azylovém domě pro ženy, které zažily domácí násilí, vím, jak moc by včasný zásah mohl změnit životy. Nemůžeme jednoduše reagovat na újmu až poté, co k ní dojde. Musíme mladým lidem poskytnout porozumění a nástroje, které potřebují, než se postoje ztvrdí v újmu,“ uvedla ministryně školství Bridget Phillipsonová.

Střední školy
