Nakažená britská poslankyně jela do parlamentu. Vyloučí ji ze strany

Podle listu The Times ji kvůli tomu čeká vyloučení ze strany a zřejmě i pokuta v přepočtu až 120 tisíc korun. Poslankyně se možná nevyhne ani trestnímu stíhání.



„V sobotu odpoledne jsem na sobě pozorovala mírné příznaky, a proto jsem si vyžádala test na covid, který jsem téhož dne absolvovala. V pondělí jsem se cítila mnohem lépe, tak jsem podle plánu vlakem odjela do parlamentu. Byla to chyba a já se za tuto chybu velice omlouvám,“ uvedla poslankyně Ferrierová v oficiálním prohlášení.

Navzdory všem pravidlům navíc politička v úterý Londýn vlakem zase opustila, i když v pondělí večer obdržela pozitivní výsledky testu.



Kajícné omluvy ale neobměkčily její stranické kolegy, kteří prakticky okamžitě rozhodli o jejím vyloučení.

„Je obtížné vyjádřit, jakou zlobu cítím jménem lidí, kteří denně přinášejí obrovské oběti, aby pomohli covid porazit. Pravidla platí pro všechny a jsou tu od toho, aby lidé byli v bezpečí,“ napsala na Twitteru skotská první ministryně Nicola Sturgeonová, podle níž je chování Ferrierové „naprosto neobhajitelné“.

The Times upozornil i na to, že ironickou shodou okolností právě Ferrierová letos na jaře ostře kritizovala poradce premiéra Borise Johnsona Dominica Cummingse, který se v březnu vydal autem k rodině do Durhamu v době, kdy v zemi platila celostátní karanténa. Vláda tehdy lidem nařídila, aby pokud možno neopouštěli své domovy.