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Ruská fregata cvičila v kanálu La Manche s ostrou municí, zrovna se střídali premiéři

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  13:08
Ruská fregata Něustrašimyj (21. října 2008)

Ruská fregata Něustrašimyj (21. října 2008) | foto: ČTK

Ruská fregata Něustrašimyj (29. července 2024)
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26 fotografií
Ruská válečná fregata Něustrašimyj (Nebojácný) v pondělí podnikla v mezinárodních vodách asi 75 kilometrů jižně od anglického přístavního města Plymouth střelecké cvičení s ostrou municí. Ruskou fregatu podle BBC sledovalo plavilo britského námořnictva a také letoun francouzské armády.

Britské ministerstvo obrany sdělilo, že aktivity ruské lodi nadále monitoruje. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že veškeré akce ruských vojenských plavidel jsou plně v souladu s mezinárodním právem.

Posádka ruské fregaty před cvičením informovala sledující britské hlídkové plavidlo HMS Tyne, že hodlá použít ostrou munici, a zároveň Brity vyzvala, aby odpluli do bezpečné vzdálenosti. Fregatu mezitím kontaktovala i posádka francouzského vojenského letounu, která chtěla znát ruské záměry v oblasti. Střelecké manévry trvaly 30 minut.

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Incident u anglických břehů se odehrál v době, kdy moc v Británii přejímal nový premiér Andy Burnham, střelecké cvičení tak pro něj bude připomínkou zvýšené ruské námořní aktivity ve vodách v blízkosti Spojeného království, poznamenala stanice BBC.

Ta uvedla, že její zdroje na britském ministerstvu obrany se nevyjádřily k tomu, zda mohla být událost načasována právě tak, aby se shodovala s nástupem Burnhama do premiérského úřadu.

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Peskov v reakci na možnou souvislost manévrů s výměnou britských premiérů uvedl, že v akcích ruského vojenského námořnictva není nutné hledat žádné náznaky, neboť vše se děje v přísném souladu s mezinárodním a námořním právem.

V červnu se příslušníci britské námořní pěchoty nalodili v Lamanšském průlivu na ropný tanker považovaný za součást ruské stínové flotily. Rovněž v červnu se britský pár v mezinárodních vodách Lamanšského průlivu dostal se svou jachtou do blízkosti ruské fregaty Admirál Grigorovič, jejíž posádka vypálila varovné výstřely. Pár tvrdí, že jejich jachta nebyla na kolizním kurzu a ani to nebylo nebezpečné přiblížení.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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