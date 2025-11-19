Ruská loď u Skotska ohrožuje piloty laserem. Zasáhneme, varují Britové Putina

Autor: ,
  15:35
U britských vod se už podruhé v tomto roce pohybuje ruské špionážní plavidlo Jantar. Při svém proslovu v Downing Street o tom informoval ministr obrany John Healey. Britské ozbrojené síly podle něj činnost a pohyby lodi sledují a pokud se stane hrozbou, jsou připraveny zasáhnout.
Britský ministr obrany John Healey promítající ruskou vojenskou loď Jantar....

Britský ministr obrany John Healey promítající ruskou vojenskou loď Jantar. (19. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Loď britského námořnictva sleduje ruské špionážní plavidlo Jantar v Lamanšském...
Loď britského námořnictva sleduje ruské špionážní plavidlo Jantar v Lamanšském...
Britský ministr obrany John Healey (20. března 2025)
Britský ministr obrany John Healey ukazuje protidron, který bude Británie...
5 fotografií

„Ruská špionážní loď Jantar je na okraji britských vod severně od Skotska. Je to plavidlo navržené ke sbírání informací a mapování našich podvodních kabelů,“ uvedl Healey na úvod svého proslovu v sídle britského premiéra.

Britské ozbrojené síly podle ministra nasadily na sledování pohybů ruského plavidla vlastní loď a několik letounů, což je podle agentury Reuters normální postup od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Poprvé od té doby ale posádka Jantaru proti pilotům britského Královského letectva (RAF) použila lasery.

„Cokoli, co ohrožuje piloty britských vojenských letadel, je velmi nebezpečné,“ uvedl podle serveru televize Sky News Healey. „Vzkazuji Rusku a (ruskému prezidentu Vladimiru) Putinovi: Vidíme vás, víme, co děláte a pokud Jantar v tomto týdnu zamíří na jih, jsme na vás připraveni,“ řekl britský ministr obrany.

Státní terorismus! Odpovíme, pohrozil Sikorski po sabotáži Rusům. Ti reagovali

Britské úřady uvedly, že loď Jantar je součástí ruského námořnictva, v mírovém období má sbírat zpravodajské informace a v případě válečného konfliktu připravovat sabotáže. Kvůli tomu Británie a její spojenci plavidlo sledují a snaží se zamezit jeho operacím kdykoliv se přiblíží k vodám ostrovního státu.

Podle Healeyho je to už podruhé, co se letos toto plavidlo přiblížilo k britským vodám. Naposledy se na konci ledna pohybovalo v Lamanšském průlivu. V roce 2024 se loď také vyskytovala poblíž Británie, po varování ale zamířila do Středozemního moře.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

Jak zlepšit plynulost dopravy v Praze? Náměstek Hřib představil balíček opatření

Návrhy na zlepšení dopravní situace v metropoli představil náměstek primátora...

Prahu dusí extrémní množství kolon. Opozice i koalice to dávají za vinu náměstkovi pražského primátora pro dopravu Zdeňku Hřibovi (Piráti). Ten ve středu představil novinářům zamýšlené změny ke...

19. listopadu 2025  10:56,  aktualizováno  15:50

Australský politik rezignoval. Jeho dcera v dokumentu přiznala, že je na OnlyFans

Vlivny politik rezignoval kvůli dceři v dokumentu o OnlyFans

Vůdce strany NSW Nationals v australském Novém Jižním Walesu Dugald Saunders nečekaně rezignoval. Stalo se tak pouhý den poté, co se jeho 19letá dcera objevila v pořadu o pornoprůmyslu. Podle...

19. listopadu 2025  15:50

Rusko zabíjelo na západě Ukrajiny. Polsko uzavřelo letiště, vyslalo stíhačky

Sledujeme online
Rusko zaútočilo na ukrajinský Ternopil, zasáhlo i několikapodlažní budovy. (19....

Téměř po celé Ukrajině se v noci spustil letecký poplach. Ternopil na západě země hlásí 25 mrtvých včetně tří dětí a desítky zraněných. Při ruském útoku vyslalo Polsko do vzduchu stíhačky a posléze...

19. listopadu 2025  7:29,  aktualizováno  15:45

Ruská loď u Skotska ohrožuje piloty laserem. Zasáhneme, varují Britové Putina

Britský ministr obrany John Healey promítající ruskou vojenskou loď Jantar....

U britských vod se už podruhé v tomto roce pohybuje ruské špionážní plavidlo Jantar. Při svém proslovu v Downing Street o tom informoval ministr obrany John Healey. Britské ozbrojené síly podle něj...

19. listopadu 2025  15:35

Žádné polehčující okolnosti. Za brutální vraždu bezdomovce dostal mladík 18 let

Před olomouckým krajským soudem stanul čtyřiadvacetiletý Karel Mazáč podezřelý...

Za letošní brutální vraždu ve vybydleném domě na periferii Olomouce dostal čtyřiadvacetiletý Karel Mazáč osmnáct let ve vězení. Trest mu ve středu uložil olomoucký krajský soud, zohlednil přitom, že...

19. listopadu 2025  15:32

Školu na Zlínsku vytopil prasklý přívod vody, děti mají nečekané volno

V základní škole v Želechovicích nad Dřevnicí u Zlína prasklo vodovodní...

Základní škola v Želechovicích nad Dřevnicí u Zlína zůstává dnes i zítra prázdná. Kvůli prasklému přívodu vody došlo k zatopení části budovy a vedení vyhlásilo ředitelské volno. Hasiči ráno vodu...

19. listopadu 2025  9:59,  aktualizováno  15:31

Končící vláda rozhodovala o miliardách pro školství, chybí pro nepedagogy

Přímý přenos
Ministr vnitra Vít Rakušan a premiér Petr Fiala na jednání vlády, kde se bude...

O miliardách pro regionální školství měla jednat vláda Petra Fialy v demisi. Schvalovat měla rozpočtové opatření, které by dofinancovalo regionální školství na letošní rok částkou asi 3,7 miliardy...

19. listopadu 2025  5:25,  aktualizováno  15:30

Dubajské aerolinky hlásí další velké nákupy. Emirát staví nové letiště

Model nového letiště s pěti ranvejemi v hodnotě 35 miliard dolarů představený...

Dubajská letecká společnost Emirates a její nízkonákladová sesterská firma FlyDubai na aerosalonu v Dubaji oznámily další významné objednávky letadel. FlyDubai koupí 75 letadel Boeing 737 MAX v...

19. listopadu 2025  15:24

Máme vysmažené nejen hranolky, volal fastfood strážníky na výtržníka. Nebyl jediný

Fastfood si spletli s klubem. Strážníci řešili opilce bez bot i házení jídlem....

Pardubická pobočka rychlého občerstvení se stala v jednom dni bojištěm i diskotékou. Strážníci nejprve museli zpacifikovat zdrogovaného muže, který se válel po zemi a házel jídlem. O hodinu později...

19. listopadu 2025  15:14

ANO, SPD a Motoristé chtějí zmrazit platy politiků, řeší skládání vlády i rozpočet

Andrej Babiš, Petr Macinka a Tomio Okamura

Lídři koaličních stran ANO, SPD a Motoristů podepsali návrh na zmrazení platů politiků od příštího roku na letošní úrovni. Podají ho ve čtvrtek, řekl předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura. Platy by...

19. listopadu 2025  13:45,  aktualizováno  15:05

Státní terorismus! Odpovíme, pohrozil Sikorski po sabotáži Rusům. Ti reagovali

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski v Sejmu (19. listopadu 2025)

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski označil za akt státního terorismu víkendovou sabotáž na železniční trati, po které se mimo jiné přepravují zbraně pro Ukrajinu. Zároveň slíbil odpověď,...

19. listopadu 2025  10:57,  aktualizováno  15:03

Vojenský Schengen. Komise chce přesuny vojsk po Evropě během několika dnů

Česká armáda cvičí poprvé s novými tanky Leopard 2A4v Doupovských horách. (10....

Evropská komise chce usnadnit rychlý a hladký přesun vojsk, vybavení a vojenských prostředků po Evropě. Vyplývá to z návrhu obranného balíčku, který ve středu představila. Nově by měla existovat...

19. listopadu 2025  14:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.