Zakážou bary hovory o translidech? Britská vláda chce ochránit obsluhu

9:14

Britská vláda přichází s návrhem zákona, který má lépe chránit zaměstnance všude tam, kde přicházejí do styku se zákazníky a klienty. Cílem je zamezit sexuálnímu obtěžování či násilí. V nejzazších případech by to však mohlo vést i k situacím, kdy by majitelé restaurací žádali své hosty, aby se před obsluhou nebavili o veganství či právech translidí. Alespoň toho se obává britská Komise pro rovnost a lidská práva.