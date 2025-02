Brexitář Farage boří průzkumy. Jeho partaj by teď v Británii volilo nejvíc lidí

Británie má většinový volební systém, který zvýhodňuje hlavní dvě politické strany – labouristy a konzervativce. Kvůli tomu se u moci střídají pouze tyto dvě strany. Každý pátý Brit, který loni volil konzervativce, by teď však dal svůj hlas Farageově protiimigrační Reform UK.

V průzkumu agentury YouGov, kterého se na začátku února zúčastnilo 2 223 respondentů, by strana získala 25 procent hlasů. Nyní vládnoucí labouristé Keira Starmera se umístili druzí s 24 procenty a konzervativci v čele s Kemi Badenochovou 21 procent. To je pro Konzervativní stranu nejhorší výsledek od chvíle, kdy přišla o moc, píše list The Times.

Podle webu Electoral Calculus by nyní Reform UK dosáhla v Dolní sněmovně na bezprecedentních osmdesát křesel a stala se třetím nejsilnějším uskupením.

„Ve všech našich průzkumech v tomto roce byli labouristé a reformisté velmi blízko u sebe a tento průzkum ukazuje těsný náskok reformistů. Ačkoli zůstává v rozmezí statistické chyby, sílí fakt, že Reform UK má zhruba stejnou podporu jako labouristé. A konzervativci se opět propadli,“ říká Anthony Wells z YouGov.

Průzkum ukazuje, že pouze 60 procent těch, kteří v létě hodili svůj hlas labouristům, by to chtělo udělat znovu. Naopak 18 procent voličů už by rozhodně volilo někoho jiného. Mezi farageovci je přitom nálada úplně opačná – až 86 procent voličů by je podpořilo i nyní.

Británie chce reformu, pochlubil se Farage na sítích:

V průzkumu této agentury je to vůbec poprvé, co reformisté porazili tradiční strany. Ale i předchozí průzkumy jiných společností ukazují, že Farage posiluje. Vyhrál také v dotazování agentury Find Out Now z konce ledna, kdy získal dokonce 27 procent a labouristy nechal za sebou s rozdílem čtyř procentních bodů.

Čtvrtinu všech hlasů by dostal i podle platformy More In Common, v tomto průzkumu však závod o přízeň voličů skončil remízou. Pětadvacet procent by totiž získali i labouristé. Na sílící podporu Reform UK ukazují i další zveřejněné průzkumy z poslední doby. S výjimkou jediného je v nich Farage s kolegy hned na druhém místě po prvních labouristech.

Konzervativci nevyhráli v žádném, jen jednou se jim podařila remíza s labouristy. V oblíbenosti politiků pak mezi lídry stran vede Ed Davey z Liberálních demokratů. Za ním je Farage, který tak předstihl šéfku konzervativců. Ta si pohoršila oproti průzkumu z minulého měsíce. Ještě hůře si však vede současný britský premiér Keir Starmer. Ten se umístil za Faragem i Badenochovou.

Výsledky průzkumu tak pravděpodobně znovu oživí debatu uvnitř konzervativců, zda by se neměli sloučit s Farageovou stranou, uvádí televize Sky News. To však Badenochová opakovaně odmítla. Sloučení těchto stran podpořilo 43 procent dotazovaných, kteří v červencových volbách hlasovali pro konzervativce. Proti je 31 procent. Opačný výsledek je u voličů Reform UK, kde je 40 procent proti sloučení a 31 procent pro.

Šedesátiletý Farage je jedním z hlavních strůjců brexitu, od kterého na konci ledna uplynulo už pět let. Obecně nyní Britové s výsledky zvoleného odchodu z EU příliš spokojení nejsou. Zdá se však, že Farage z toho neviní. Téměř polovina Britů, kteří v referendu v roce 2016 hlasovali pro brexit, by nyní volila Reform UK. Ta je tak první i mezi těmito voliči.

„Starmer se z hlasování o brexitu nic nenaučil a Labouristické straně se to vrátí,“ napsal Farage na síti X k cestě britského premiéra na summit EU, kam se Starmer coby první předseda vlády Spojeného království od brexitu vydal obnovovat vztahy s Unií.

Například současná ministryně zdravotnictví Karin Smythová však při pohledu na reformisty ve vedení zůstává klidná. „Velký průzkum veřejného mínění jsme si udělali před sedmi měsíci,“ říká s odkazem na červencové volby. „Jsem v politice už dlouho, viděla jsem spoustu průzkumů, které přišly a zase odešly. Myslím, že tento obzvlášť podtrhuje zoufalý stav Konzervativní strany. Je to nestálé období v politice a my to chápeme,“ poznamenala s tím, že ve světě dochází k nárůstu populismu.

Ve zmíněných loňských volbách, v nichž labouristé drtivě porazili konzervativce, získala nacionalistická Reform UK 14 procent hlasů. Farage si tehdy postěžoval, že nebýt specifického většinového volebního systému, mohla mít téměř sto mandátů.