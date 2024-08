Násilí v Británii je nepřijatelné, míní historik. Podle politologa vládě chybí empatie

„To, co v současné době vidíme, je výsledek dlouhodobé frustrace, která je spojena například i s vyšší inflací v posledních letech. Lidé mají pocit, že politici a stát selhává v hájení jejich zájmu, a proto ty protesty vnímají jako určité vyjádření,“ uvedl politolog Matěj Trávníček.

Podle historika a odborníka na dějiny 20. století Martina Kováře jde o mentalitu lynče, která v žádné civilizované společnosti nemá místo. „Ať už k tomu lidi vede cokoliv, je to cesta do pekla pro každou demokratickou společnost. A ostrý postoj britské vlády je naprosto na místě,“ zdůraznil. Dodal, že kdo tohle zpochybňuje, nemá ve slušné společnosti co dělat.

Trávníček situaci nevnímá tak jednoznačně. V této souvislosti zmiňuje dvojí metr. „Vidíme tady nejen tvrdý zásah proti těmto protestům, ale i v minulosti vůči nenásilným výstupům ze strany pravice. Na druhé straně tady pak ale máme různé protesty levice nebo etnických menšin, které jsou více méně tolerovány,“ uvedl politolog s tím, že například na shromážděních za „svobodnou Gazu“ zaznívají věci, které bychom mohli považovat za výzvy ke genocidě Židů. Nedá se říct, že by proti nim někdo podobně ostře zasahoval. „Atmosféra je napjatá už delší dobu a část veřejnosti určitě nemá pocit, že by policie ke všem přistupovala stejně,“ uvedl.

„Vláda se staví vůči protestům velmi tvrdě, což je z jedné strany v dobré, ovšem ve srovnání s tím, jak politici vystupovali před nějakým časem ohledně protestů hnutí Black lives matter (Na černošských životech záleží), tu chybí ze strany vlády empatie nebo nějaký pokus o pochopení lidské frustrace nebo vyjádření solidarity s těmi lidmi, kteří jsou naštvaní,“ uvedl Trávníček.

„Vláda mluví jenom o krajní pravici a o extremistech, ale nemysleme si, že ti lidé jsou všichni pravicoví neonacisti. Samozřejmě, ti mezi nimi jsou, ale z velké části u těch protestů můžeme vidět i zapojení běžných lidí, kteří jsou prostě naštvaní kvůli tomu, co se v jejich zemi děje,“ dodal. Podle Trávníčka se o tomto tématu povede v následujících měsících politická debata.