Brit dvacet let omamoval a znásilňoval manželku, pozval si i třináct dalších mužů

Jméno muže z oblasti Velkého Manchesteru nelze uvést, aby nebyla odhalena totožnost jeho manželky. Ta proces sledovala z galerie pro veřejnost spolu s dalšími členy rodiny, napsala stanice BBC.
Manžel byl podle ní viditelně rozrušený, když se k desítkám obvinění – včetně několika případů znásilnění, sexuálního napadení s penetrací a úmyslného podání chemické látky – přiznával. Se svou ženou se oženil před několika dekádami a jeho zločiny se datují už od roku 2004.
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V nadcházejících týdnech před soudem stanou také další obžalovaní, kteří jsou obviněni ze zneužívání ženy, zatímco byla pod vlivem drog v bezvědomí. Jejich jména jsou známá: Osmapadesátiletý Philip Wild, osmatřicetiletý Sean Peers, jednatřicetiletý Jordan Wallace, dvaačtyřicetiletý Alan Keelan, třiačtyřicetiletý Jonathan Kirk, sedmdesátiletý Robert Stewart, osmadvacetiletý Mohammed Sabir, čtyřiasedmdesátiletý Graham Brougham, sedmatřicetiletý Richard Townsend, pětapadesátiletý Karl Lindsay, dvaačtyřicetiletý Daniel Rayner a devětapadesátiletý David Graves.
Všichni jmenovaní obvinění popírají, zatímco třináctý muž se přiznal ke spiknutí za účelem podání omamné látky a znásilnění oběti. Jejich zločiny se podle obžaloby udály mezi zářím 2018 a loňským listopadem.
Podle agentury AFP jde v Británii o nejnovější z řady trestních případů souvisejících se sexuálním zneužíváním pomocí omamných látek. Celosvětové povědomí o tomto typu zločinu vzrostlo po mediálně sledovaném případu Francouze Dominiquea Pelicota, který téměř deset let podával omamné látky své tehdejší manželce Gisèle a spolu s dalšími muži ji znásilňoval.
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V samostatném případu se minulý týden v Londýně přiznal jeden muž k tomu, že v online skupinovém chatu naváděl další muže k sexuálnímu zneužívání jejich partnerek v bezvědomí a k výměně snímků pořízených při jejich zneužívání.
Koncem týdne má být v Británii také vynesen rozsudek nad dalším mužem, který se v červenci přiznal k dvaatřiceti sexuálním trestným činům spáchaným na své přítelkyni, jež byla podle obžaloby pod vlivem omamných látek nebo spala.