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Britský ministr obrany rezignoval. Starmerovi vyčítá málo peněz na obranu

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  14:37
Britský ministr obrany John Healey ve čtvrtek rezignoval kvůli sporu s premiérem Keirem Starmerem, který podle něho nevyčlenil dostatek zdrojů potřebných k obraně země. Britské ministerstvo obrany a ministerstvo financí už několik měsíců jednají o tom, jak naplnit rostoucí požadavky na zvýšení vojenských výdajů. Britský dlouhodobý plán investic do obrany se kvůli tomu odkládá už od loňského roku.
Britský ministr obrany John Healey (2. června 2026)

Britský ministr obrany John Healey (2. června 2026) | foto: AP

Keir Starmer (3. června 2026)
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„Nebyl jste schopen a ministerstvo financí nebylo ochotno vyčlenit prostředky, které národ potřebuje k obraně země v této době rostoucích hrozeb,“ napsal Healey v otevřeném dopise adresovaném Starmerovi. Odcházející ministr uvedl, že koncepce, jejíž plné znění obdržel v pondělí, je pro obranu Británie zcela nedostatečná.

„Poté, co jsem vám vysvětlil, že nemohu přijmout tento plán, který našim ozbrojeným silám neposkytuje potřebné prostředky, mi nezbývá nic jiného než podat demisi,“ dodal Healey.

Podle stanice BBC plán stanoví způsob financování vojenského vybavení a obranné infrastruktury Spojeného království na příští desetiletí. Armáda zdůrazňuje, že plán je nezbytný pro to, aby země dokázala čelit rostoucím hrozbám.

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Starmer ve středu prohlásil, že dokument bude zveřejněn před summitem NATO začátkem příštího měsíce. Britský obranný průmysl však tvrdí, že bez předložené strategie nemůže investovat do dlouhodobých programů.

Británie se potýká s tím, že se Spojené státy přestávají soustředit na ochranu Evropy. Zároveň americko-izraelská válka s Íránem odhalila nedostatečnou vojenskou připravenost země, jejíž námořnictvo nebylo schopno do dané oblasti okamžitě vyslat moderní válečnou loď.

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