Konec automatických dávek. Británie chystá přísnější podmínky pro migranty

Autor: ,
  7:38
Britská vláda chystá zpřísnění podmínek pro migranty, kteří do země přicházejí nelegální cestou v rekordně velkých počtech. Zrušit chce mimo jiné automatické přidělování sociálních dávek či výrazně prodloužit dobu nutnou pro získání trvalého pobytu v zemi. Vládním labouristům by reforma mohla pomoci zbrzdit vzestup strany Reform UK, která svou protiimigrační rétorikou oslovuje voliče a vévodí průzkumům, píší britská média.
Migranti se přes Lamanšský průliv snaží dostat do Británie. (30. října 2024)

Migranti se přes Lamanšský průliv snaží dostat do Británie. (30. října 2024) | foto: Profimedia.cz

Migranti se přes Lamanšský průliv snaží dostat do Británie. (30. října 2024)
Migranti se přes Lamanšský průliv snaží dostat do Británie. (30. října 2024)
Loď britských pohraničních sil s migranty zachycenými na moři při pokusu o...
Birmingham. Protest proti imigrantům před jedním z hotelů, kde úřady ubytovaly...
17 fotografií

„Nelegální migrace rozpolcuje naši zemi,“ řekla ministryně vnitra Shabana Mahmoodová listu The Sunday Times. Úkolem vlády je podle ní vyřešit toto rozporuplné téma a Británii tím opět sjednotit.

Jedním z kroků bude odepření sociálního bydlení a dávek pomoci pro migranty, kteří sice budou schopni pracovat, ale dobrovolně se rozhodnou, že pracovat nebudou. Dosud měli na dávky nárok automaticky, to však skončí.

Už se nám škodolibě smějí i Němci, všímají si Britové úpící kvůli migraci. Brexit selhal

Další z novinek má být 20letá doba pobytu v Británii, která bude podmínkou pro to, aby přistěhovalec měl nárok požádat o trvalý pobyt v zemi. Dosud to mohl učinit už po pěti letech.

Žadatelé o azyl dostanou místo na současných pět let status uprchlíka na poloviční dobu, po jejímž uplynutí bude znovu posouzen. Migranti, jejichž země původu bude považována za bezpečnou, by měli být vráceni za kratší dobu než dnes.

Britské úřady platí migrantům taxíky, ti za jízdy utrácejí až stovky liber

„Tato země má hrdou tradici přijímání těch, kteří prchají před nebezpečím, ale naše velkorysost přitahuje migranty přes Lamanšský průliv,“ konstatovala ministryně, podle níž má zpřísnění pravidel vyslat migrantům vzkaz, aby do Británie nejezdili. Vláda již hovořila o chystané reformě delší dobu a plány vyvolaly kritiku nevládních organizací, podle nichž nelze migrantům upírat právo na azyl. Podrobnosti plánu představí ministryně v pondělí.

Od začátku letošního roku připlulo do Británie na malých člunech víc migrantů než za celý rok 2024, uvedly koncem října britské úřady. Zatímco za rok 2025 se do země touto cestou zatím dostalo 36 954 lidí, data za loňský rok ukazují 36.816 nelegálních přeplutí Lamanšského průlivu.

Vstoupit do diskuse

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Konec automatických dávek. Británie chystá přísnější podmínky pro migranty

Migranti se přes Lamanšský průliv snaží dostat do Británie. (30. října 2024)

Britská vláda chystá zpřísnění podmínek pro migranty, kteří do země přicházejí nelegální cestou v rekordně velkých počtech. Zrušit chce mimo jiné automatické přidělování sociálních dávek či výrazně...

16. listopadu 2025  7:38

Zlikvidovali jsme 57 ukrajinských dronů, nejvíc nad Samarskou oblastí, tvrdí Rusko

Dron přelétá nad bojištěm. (15. září 2025)

Ruská protivzdušná obrana zlikvidovala v noci na neděli 57 útočících ukrajinských bezpilotních letounů. Nejvíce jich mířilo nad Samarskou oblast, celkem jich tam bylo sestřeleno 23. Informovalo o tom...

16. listopadu 2025  7:15

Skandály oslav 17. listopadu: Babiš za šera, vejce na Zemana a vztyčené prostředníky

Památník na Národní třídě v úpravě výtvarníka Romana Týce. (22. listopadu 2009)

Den boje za svobodu a demokracii si vybírají politici, demonstranti i umělci k prezentaci svých názorů i nespokojenosti se současným děním. Mnohé projevy byly kontroverzní, jiné vyvolaly skandál....

16. listopadu 2025

Jak budou otevřené obchody na státní svátek 17. listopadu 2025

Na podzim se otevře 30 nových obchodů (27. dubna 2025)

17. listopad 2025 vychází na pondělí, a protože si o tomto datu připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, řeší Češi věčné „sváteční dilema“: budou mít obchody...

16. listopadu 2025

Výdejní boxy rostou nevídaným tempem, kapacita stále nestačí, říká průzkum

Výdejních boxů ve městech stále přibývá. Liberec jejich počet monitoruje a chce...

Zájem o výdejní a podací boxy roste za poslední dva roky takovým tempem, že dopravci nestíhají přidávat další. Ke klasické variantě vyzvedávání zásilek na přepážkách už by se lidé vrátit nechtěli, s...

16. listopadu 2025

Rusové mají svůj hit na hubnutí. Lék má ovšem velmi nebezpečné vedlejší účinky

Premium
Jak lákavé! Mladí Rusové se nechávají svádět levnou a nebezpečnou pilulkou na...

Po vzoru obřího úspěchu dánského přípravku na zázračné hubnutí Ozempic mají i Rusové svou pilulku na štíhlost. Jmenuje se Molekula a její uživatelé musejí po konzumaci řešit často velmi nepříjemné...

16. listopadu 2025

Trochu jsme se vrátili do čipové krize, jde o politické rozhodnutí, říká šéf Toyoty Kiml

Premium
Prezident automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic Robert Kiml....

V pátek 31. října sjel z linek automobilky Toyota Motor Manufacturing Czech Republic poslední vůz se spalovacím motorem, což v úterý podtrhlo zahájení výroby modelu Aygo X s hybridním pohonem....

16. listopadu 2025

Křídla pana Makovičky. Svérázný vynálezce ukázal sílu snů za tvrdé normalizace

Pan Makovička na Hradčanech. Reportáž o svérázném vynálezci vyšla v Mladém...

Oprýskaná Praha sedmdesátých let. Hradčany. Maličký krámek s pohlednicemi a v něm starý snílek s vlastními křídly. Dojemný portrét pana Makovičky se stal nejslavnějším snímkem Miroslava Hucka,...

16. listopadu 2025

Nechtěla platit, odmítli jí léčbu. Vynucovaných poplatků v ordinacích přibývá

Premium
ilustrační snímek

Je těhotná a s blížícím se termínem porodu ji stále víc bolí záda. Dostala poukaz na fyzioterapii hrazenou pojišťovnou. Ve společnosti OK Rehabilitace v Praze 4 ale narazila. „Vymáhají tam různé...

16. listopadu 2025

Fico ho chtěl odvolat, slovenský vicepremiér nakonec sám podal demisi

Na snímku vlevo místopředseda vlády Peter Kmec a vpravo premiér Robert Fico....

Slovenský vicepremiér pro plán obnovy a znalostní ekonomiku Peter Kmec po kritice týkající se rozdělování dotací jeho úřadem sám podal demisi a doručil ji do prezidentského paláce. Hlava státu Peter...

15. listopadu 2025  20:35

Kyjev a Moskva obnoví výměny zajatců, Ukrajina čeká návrat 1200 lidí

Černyhiv. Návrat ukrajinských vojáků z ruského zajetí (26. června 2025)

Ukrajina a Rusko podle istanbulských dohod obnoví výměny zajatců, oznámil předseda ukrajinské bezpečnostní rady Rustem Umerov. Podle něj by se dohoda mohla týkat propuštění až 1200 ukrajinských...

15. listopadu 2025  20:06

Střet unijních alfa samic. Leyenová chce i svou špionáž, posílí to její moc

Premium
Rivalky. Šéfka Komise Leyenová i šéfdiplomatka EU Kallasová bojují o teritorium.

Vypadalo to jen jako další zpráva z „bruselského matrixu“. Britský list Financial Times informoval o záměru šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové zřídit nový zpravodajský orgán, který by...

15. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.