„Jediným způsobem, jak zastavíme ty čluny, je zadržet a deportovat úplně každého, kdo tímto způsobem přijede,“ řekl v úterý podle stanice BBC Farage. Jeho strana, která v loňských parlamentních volbách získala pouhých pět křesel, byla v řadě posledních průzkumů voličských preferencí na prvním místě.
Během funkčního období příštího parlamentu (volby se budou konat nejpozději v srpnu 2029) chce Farage deportovat až 600 tisíc lidí bez řádných dokumentů, včetně žen a dětí. Mohli by podle něho mířit například do Afghánistánu, Eritreje, Rwandy nebo Albánie, s nimiž by mohl Londýn uzavřít smlouvy a platit jim za přijímání lidí.
Farage prohlásil, že by Británii vyvázal z Evropské úmluvy o lidských právech a otevřel nová detenční centra na nevyužívaných základnách britského letectva. Na novinářský dotaz však nedokázal říci, která místa má konkrétně na mysli, napsal list The Guardian.
Minulá vláda konzervativců se pokoušela uskutečnit dohodu o přesunu migrantů se Rwandou. Nestihla to však do loňských voleb a nyní vládnoucí labouristé plán před rokem zrušili, protože je podle nich drahý a neefektivní.
Vůdkyně konzervativců Kemi Badenochová v úterý na Farageův plán reagovala slovy, že „opsal domácí úkol“ její strany. Skutečně funkční řešení ale představí až ona během svého projevu na chystané stranické konferenci.
Mluvčí labouristického premiéra Keira Starmera uvedl, že vláda podniká seriózní praktické kroky a nevrací se ke starým řešením, která selhala. Konkrétní opatření ale nezmínil.
Další strany jako Liberální demokraté či zelení Farageův plán kritizovaly s tím, že nerespektuje práva migrantů a mezinárodní závazky Británie.
Migrace je pro voliče podle průzkumů tématem číslo jedna, což posiluje pozici Farageovy strany. Podle pondělní statistiky za letošní rok dosud připlulo přes Lamanšský průliv do Británie přes 28 tisíc migrantů, což je o 46 procent více než za stejné období loni.
Za celý loňský rok připlulo ve člunech 37 tisíc lidí. Většinou šlo o lidi z Afghánistánu, Sýrie, Íránu, Vietnamu a Eritreje. Jejich celkový počet se oproti roku 2023 zvýšil o čtvrtinu a představoval devět procent čisté migrace.
V Británii se v posledních týdnech pravidelně konají menší protesty před hotely, do nichž jsou umísťováni žadatelé o azyl. Tyto akce částečně vyvolaly obavy o bezpečnost poté, co byli někteří migranti obviněni ze sexuálního napadení.
2. května 2025