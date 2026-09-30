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Čínská organizace platí výzkum britských akademiků. MI5 varuje před špionáží

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  20:12
Ředitel britské kontrarozvědky MI5 Ken McCallum (8. října 2024)

Ředitel britské kontrarozvědky MI5 Ken McCallum (8. října 2024) | foto: AP

MI5 sídlí v Thames House. Zkratka MI5 je označení pro Directorate of Military...
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Britská tajná služba MI5 ve středu zveřejnila varování před čínskou organizací, která podle ní financuje výzkum britských akademiků pro potřeby čínské rozvědky. Na projektech se podle MI5 podílelo více než 100 akademiků působících v Británii.

Čínské velvyslanectví v Londýně obvinění odmítlo, informovala agentura Reuters.

MI5 uvedla, že Čínský výzkumný ústav pro obecné technologie (CGTRI), který financuje některé výzkumné projekty v Británii, má velmi silné vazby na čínské ministerstvo státní bezpečnosti (MSS). Podle britské služby je hlavním účelem organizace financovat akademický výzkum, který přímo zvyšuje technické schopnosti MSS pro špionáž.

Ředitel britské kontrarozvědky MI5 Ken McCallum (8. října 2024)
MI5 sídlí v Thames House. Zkratka MI5 je označení pro Directorate of Military Intelligence, section 5 a je společně s rozvědkou MI6 (Directorate of Military Intelligence, section 6), zpravodajskou službou GCHQ (Government Communications Headquarters) a vojenskou tajnou službou DI (Defence Intelligence) součástí výzvědných struktur Británie. Vznikla v roce 1909, úřady její existenci podle médií formálně potvrdily teprve v roce 1989 zákonem, v němž se hovoří o jejím pokračování. Podle webu MI5 pro ni pracuje 5 000 lidí.
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Britští akademici se podle MI5 podíleli na projektech zaměřených mimo jiné na umělou inteligenci, kybernetickou bezpečnost, utajené komunikační systémy nebo steganografii, tedy ukrývání informací v jiných zprávách či objektech.

Britská vláda upozornila, že další spolupráce s CGTRI by za určitých okolností mohla vést k trestnímu stíhání podle zákona o národní bezpečnosti z roku 2023. Podle něj je trestným činem jednání, které by mohlo významně napomoci zahraniční zpravodajské službě.

Ministr pro bezpečnost Dan Jarvis uvedl, že informoval vedení všech britských univerzit a vyzval je, aby jejich zaměstnanci ukončili vztahy s čínskou organizací. MI5 zároveň uvedla, že mnoho akademiků a institucí mohlo s CGTRI spolupracovat v dobré víře a bez vědomí vazeb ústavu na čínskou rozvědku.

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Podle britského deníku The Guardian se přitom mnoho britských vysokých škol, které se potýkají s nedostatkem financí, obrací na Čínu s nadějí získat prostředky a navázat spolupráci. Spojené království tak podle listu patří k předním zemím, které navazují spolupráci s čínským sektorem vzdělávání. Mezi zahraničními studenty mimo EU jsou čínští studenti nejpočetnější skupinou.

Varování přichází v době, kdy se Británie snaží zlepšit vztahy s Pekingem, zároveň ale stále častěji upozorňuje na hrozbu čínské špionáže, píše Reuters. Británie zároveň schválila plány na výstavbu londýnské ambasády, která má být největším čínským velvyslanectvím v Evropě.

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MI5 v posledních letech opakovaně varovala před čínskou špionáží. Ředitel MI5 Ken McCallum loni uvedl, že čínští agenti představují pro britskou národní bezpečnost každodenní hrozbu.

Podle McCalluma k získávání informací od britských odborníků využívají mimo jiné falešné pracovní nabídky. Loni v listopadu MI5 varovala také britské poslance, že se je čínští agenti snaží prostřednictvím údajných náborářů nebo firem ovlivňovat a získávat od nich informace.

Čínské velvyslanectví v Londýně obvinění odmítlo. Varování MI5 označilo za zcela vykonstruované a za zlomyslné očerňování. Peking již dříve podobná obvinění z čínské špionáže odmítal jako nepodložená a smyšlená.

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