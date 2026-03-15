Farageova strana Reform UK, která se nyní v Británii drží na špici předvolebních průzkumů, přišla s kontroverzním návrhem. Slibuje v něm okamžitě udělit všem kostelům památkovou ochranu, čímž by legislativně zakázala jejich přeměnu na mešity či svatostánky jiných náboženství.
Mluvčí strany pro vnitřní záležitosti Zia Yusuf tuto kampaň představuje jako nutnost ochrany křesťanského dědictví, které je podle něj jádrem historie a DNA země. Varuje, že národ by se bez vlastní kultury stal pouhým nákupním centrem s vlajkou, čekajícím na vykořisťování.
Strana tvrdí, že Británie ztrácí své základy kvůli obrovskému množství lidí, kteří do země přišli v krátkém čase. Její rétorika však naráží na fakta. Počty přestavěných kostelů hovoří jinak.
Předseda Národní poradní rady mešit a imámů Qari Asim pro deník The Times uvedl, že se strana snaží démonizovat muslimskou komunitu. Analýza britského deníku odhalila, že přeměna kostela na mešitu se týká méně než 0,09 procenta z celkových 47 tisíc kostelů, které byly aktivní v šedesátých letech. Tento nepoměr potvrzuje i profesor William Whyte z Oxfordské univerzity, který upozorňuje, že islámskými svatostánky se stal pouze „nepatrný počet – snad dvě desítky“ budov.
Co se z odsvěcených kostelů tedy doopravdy stává? Prostor zpravidla dostávají developeři a podnikatelé. Vznikají z nich luxusní byty, kanceláře, komunitní centra, kavárny, a dokonce hospody nebo bingo herny.
Oxfordský akademik uvádí případ metodistického kostela v Pontefractu, z něhož vzniká sklad koberců. The Times zase zmiňují kostel v Peckhamu, který před vznikem mešity fungoval jako výkupna šrotu a továrna na nakládané cibulky.
Farageova kampaň tak podle kritiků pouze odvádí pozornost od opravdových problémů. Skutečnou krizí totiž podle Whyta není islámská invaze, ale silný nedostatek financí na údržbu chátrajících historických budov a propad počtu praktikujících věřících. Právě kvůli tomu si farnosti nemohou dovolit platit nezbytné opravy.
Náboženství? Politické tabu
Abychom plně pochopili dopad Farageovy strategie, musíme téma zasadit do širšího kontextu. V britské politice totiž dlouhodobě platí nepsané pravidlo odkazující na slavný výrok Alastaira Campbella z éry premiéra Tonyho Blaira: „Boha do politiky netaháme.“
Mainstreamoví politici, ať už konzervativci, nebo labouristé, náboženství v kampaních striktně odmítají využívat. Současný premiér Keir Starmer se prohlašuje za ateistu, lídryně konzervativců Kemi Badenochová zase za agnostičku a bývalý šéf Liberálních demokratů Tim Farron dokonce v roce 2017 rezignoval s odůvodněním, že nelze skloubit roli dobrého politického lídra a dobrého křesťana.
Farage tohoto zavedeného tabu podle deníku Politico dokonale využívá a porušuje jej, aby šokoval a bezpečně se odlišil od politických konkurentů.
Vedoucí religionistiky na King’s College London, profesorka Linda Woodheadová, označuje pro The Times celou kampaň za „fiktivní záležitost a neexistující problém“. Podle ní strana neřeší reálné hrozby, ale pouze se pro politické účely snaží vyvolat polarizaci a nepřátelství mezi většinou a menšinou.
S tím souhlasí i Lindsey Brownová z církve United Reformed Church, podle níž jde o účelový pokus poštvat proti sobě náboženské komunity.
Místo toho, aby se Británie bavila o tom, jak zachránit památky před finančním kolapsem, vede kulturní válku o mešity. Profesor William Whyte z Oxfordu podotýká, že zákaz cílící na tak zanedbatelný počet budov sotva stojí za pozornost.