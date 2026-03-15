Britské kostely se mění v mešity, zastavme to, burcuje Farage. Čísla mluví jinak

Autor:
  16:31
Z britských kostelů se masově stávají mešity a národ ztrácí svou kulturu, hřímá strana Nigela Farage. Podle dat jde o nebezpečnou iluzi, která pouze maskuje skutečnou krizi.
Lídr britské strany Reform UK Nigel Farage na mítinku v Newarku (19. ledna 2026)

Lídr britské strany Reform UK Nigel Farage na mítinku v Newarku (19. ledna 2026) | foto: Temilade AdelajaReuters

Mešita v Peckhamu (1. listopadu 2021)
Britský premiér Keir Starmer (5. února 2026)
Předseda britské strany Reform UK Nigel Farage hovoří na tiskové konferenci v...
18 fotografií

Farageova strana Reform UK, která se nyní v Británii drží na špici předvolebních průzkumů, přišla s kontroverzním návrhem. Slibuje v něm okamžitě udělit všem kostelům památkovou ochranu, čímž by legislativně zakázala jejich přeměnu na mešity či svatostánky jiných náboženství.

Mluvčí strany pro vnitřní záležitosti Zia Yusuf tuto kampaň představuje jako nutnost ochrany křesťanského dědictví, které je podle něj jádrem historie a DNA země. Varuje, že národ by se bez vlastní kultury stal pouhým nákupním centrem s vlajkou, čekajícím na vykořisťování.

Strana tvrdí, že Británie ztrácí své základy kvůli obrovskému množství lidí, kteří do země přišli v krátkém čase. Její rétorika však naráží na fakta. Počty přestavěných kostelů hovoří jinak.

Předseda Národní poradní rady mešit a imámů Qari Asim pro deník The Times uvedl, že se strana snaží démonizovat muslimskou komunitu. Analýza britského deníku odhalila, že přeměna kostela na mešitu se týká méně než 0,09 procenta z celkových 47 tisíc kostelů, které byly aktivní v šedesátých letech. Tento nepoměr potvrzuje i profesor William Whyte z Oxfordské univerzity, který upozorňuje, že islámskými svatostánky se stal pouze „nepatrný počet – snad dvě desítky“ budov.

Co se z odsvěcených kostelů tedy doopravdy stává? Prostor zpravidla dostávají developeři a podnikatelé. Vznikají z nich luxusní byty, kanceláře, komunitní centra, kavárny, a dokonce hospody nebo bingo herny.

Oxfordský akademik uvádí případ metodistického kostela v Pontefractu, z něhož vzniká sklad koberců. The Times zase zmiňují kostel v Peckhamu, který před vznikem mešity fungoval jako výkupna šrotu a továrna na nakládané cibulky.

Farageova kampaň tak podle kritiků pouze odvádí pozornost od opravdových problémů. Skutečnou krizí totiž podle Whyta není islámská invaze, ale silný nedostatek financí na údržbu chátrajících historických budov a propad počtu praktikujících věřících. Právě kvůli tomu si farnosti nemohou dovolit platit nezbytné opravy.

Náboženství? Politické tabu

Abychom plně pochopili dopad Farageovy strategie, musíme téma zasadit do širšího kontextu. V britské politice totiž dlouhodobě platí nepsané pravidlo odkazující na slavný výrok Alastaira Campbella z éry premiéra Tonyho Blaira: „Boha do politiky netaháme.“

Mainstreamoví politici, ať už konzervativci, nebo labouristé, náboženství v kampaních striktně odmítají využívat. Současný premiér Keir Starmer se prohlašuje za ateistu, lídryně konzervativců Kemi Badenochová zase za agnostičku a bývalý šéf Liberálních demokratů Tim Farron dokonce v roce 2017 rezignoval s odůvodněním, že nelze skloubit roli dobrého politického lídra a dobrého křesťana.

Farage tohoto zavedeného tabu podle deníku Politico dokonale využívá a porušuje jej, aby šokoval a bezpečně se odlišil od politických konkurentů.

Vedoucí religionistiky na King’s College London, profesorka Linda Woodheadová, označuje pro The Times celou kampaň za „fiktivní záležitost a neexistující problém“. Podle ní strana neřeší reálné hrozby, ale pouze se pro politické účely snaží vyvolat polarizaci a nepřátelství mezi většinou a menšinou.

S tím souhlasí i Lindsey Brownová z církve United Reformed Church, podle níž jde o účelový pokus poštvat proti sobě náboženské komunity.

Místo toho, aby se Británie bavila o tom, jak zachránit památky před finančním kolapsem, vede kulturní válku o mešity. Profesor William Whyte z Oxfordu podotýká, že zákaz cílící na tak zanedbatelný počet budov sotva stojí za pozornost.

Vstoupit do diskuse

Chameneí jako nový vůdce Íránu je jasný vzkaz světu, říká politoložka Eva Taterová

Nejčtenější

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže,...

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Poslanci dorazili v lidových krojích, oblékli ho i Okamura a ministr Klempíř

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, místopředseda ANO Radek Vondráček a...

Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Několik desítek poslanců v úterý do práce dorazilo v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává každoroční tradice. Letos to byl už třetí ročník...

15. března 2026  16:31

